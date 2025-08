Chuva na Zona da Mata Sul deixa Barreiros debaixo d’água nesta segunda(4)

Várias ruas de Barreiros amanhecerem alagadas nesta segunda (4) (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

O município de Barreiros, na Zona da Mata Sul do estado, vem sendo bastante castigado pela chuva, desde a noite do domingo e a manhã desta segunda-feira (4), e várias ruas estão alagadas.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o acúmulo de água chegou a superar 128mm (na plataforma de coleta de dados pluviométrico do Hospital Municipal), nas últimas 12h.

Já a plataforma da Apac no Banco do Brasil, registrou, nas últimas 6h, mais 88mm até as 10 horas desta segunda.

Tem chovido forte também na vizinha Tamandaré, que chegou a marcar 40,88mm, nas últimas 3h; 52,8mm, nas últimas 6h, e 74,35mm, nas últimas 12h.