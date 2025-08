Pernambuco lança licitação para restaurar PE-160, no Agreste

Obra permitirá mais integração regional com outras rodovias, como a BR-232 e BR-110, segundo o governo (Foto: Arquivo/DER)

A PE-160, localizada em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, deve passar por um processo de requalificação. Nesta quinta-feira (31), o governo do estado abriu uma licitação para contratação de empresa especializada na execução de obras. O custo é de mais de R$ 50 milhões.

Os serviços estão previstos para serem feitos no trecho que liga Santa Cruz do Capibaribe até a divisa com o estado da Paraíba. A extensão total da obra será de 46,40 quilômetros. O projeto prevê a requalificação completa do pavimento da via.

O edital completo do processo licitatório está disponível no portal www.compras.pe.gov.br, e os interessados devem enviar suas propostas até as 10h do dia 18 de agosto de 2025. A abertura da sessão está marcada para o mesmo dia, às 15h.

De acordo com a gestão estadual, a via é importante para escoamento da produção do Polo de Confecções do Agreste. Além disso,