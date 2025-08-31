Discussão termina em homicídio no Agreste

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) autuou o homem de 32 anos em flagrante delito, pela tentativa de roubo a uma residência. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um homem foi morto a facadas no sábado (30), no distrito de Curral Novo, zona rural de Águas Belas, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Rivaldo Gueiros de Barros, 29 anos, que não resistiu aos ferimentos após tentar impedir uma agressão.

Segundo a Polícia Civil, Rivaldo e José Batista dos Santos, 70 anos, ingeriam bebidas alcoólicas na casa da mãe da vítima. Em seguida, os dois deixaram o local juntos e seguiram até a residência do idoso. No imóvel, ele teria se armado com uma faca e ameaçado uma mulher. Rivaldo tentou intervir e foi atingido por dois golpes.

O homem chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Durante a confusão, o suspeito também foi ferido por uma facada, supostamente desferida por uma mulher ainda não identificada. Ele foi levado para o Hospital da Restauração, no Recife, onde permanece internado sob escolta policial.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o idoso foi preso em flagrante pela Delegacia de Garanhuns e autuado por homicídio consumado. Após os procedimentos legais, ele ficou à disposição da Justiça.

O corpo de Rivaldo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. O caso está sob investigação da Delegacia de Águas Belas.