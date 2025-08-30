Estudantes do Recife conquistam ouro e vão representar Pernambuco na Olimpíada Brasileira de Robótica
Equipe da Escola Padre Antônio Henrique garantiu vaga na etapa nacional da competição, que será realizada no Espírito Santo
Publicado: 30/08/2025 às 17:52
Estudantes do Recife conquistam ouro e vão representar Pernambuco na Olimpíada Brasileira de Robótica (Fotos: Kleyvson Santos/ Junior Lira)
A equipe Futurebot, da Escola Municipal Padre Antônio Henrique, conquistou o primeiro lugar na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), realizada durante o Festival de Programação e Robótica do Recife (FPR) 2025. A vitória, alcançada nesta sexta-feira (29), garantiu aos estudantes Heitor Arantes e Adrielisson Lucas a classificação para a fase nacional, marcada para o segundo semestre, no Espírito Santo.
O festival foi sediado no Recife Expo Center e reuniu, ao longo de quatro dias, competições, oficinas e atividades voltadas para tecnologia e inovação. Na disputa da OBR, os estudantes da Futurebot venceram na categoria Resgate – Nível 1, resultado de meses de preparação.
Além da Futurebot, outras escolas da Rede Municipal também se destacaram. A equipe MMC3PO, da Escola Municipal Mário Melo, recebeu o troféu de Melhor Escola Pública. Já a equipe Robots, da Escola Municipal Antônio Farias Filho, foi premiada na categoria Robustez.
De acordo com Marcelo Dantas, gerente geral de Inovação na Educação do Recife, o festival buscou estimular o aprendizado em tecnologia e programação, além de promover o trabalho em equipe entre os estudantes.