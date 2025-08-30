° / °

Olimpíada Brasileira de Robótica

Estudantes do Recife conquistam ouro e vão representar Pernambuco na Olimpíada Brasileira de Robótica

Equipe da Escola Padre Antônio Henrique garantiu vaga na etapa nacional da competição, que será realizada no Espírito Santo

Diario de Pernambuco

Publicado: 30/08/2025 às 17:52

Estudantes do Recife conquistam ouro e vão representar Pernambuco na Olimpíada Brasileira de Robótica /Fotos: Kleyvson Santos/ Junior Lira

Estudantes do Recife conquistam ouro e vão representar Pernambuco na Olimpíada Brasileira de Robótica (Fotos: Kleyvson Santos/ Junior Lira)

A equipe Futurebot, da Escola Municipal Padre Antônio Henrique, conquistou o primeiro lugar na etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), realizada durante o Festival de Programação e Robótica do Recife (FPR) 2025. A vitória, alcançada nesta sexta-feira (29), garantiu aos estudantes Heitor Arantes e Adrielisson Lucas a classificação para a fase nacional, marcada para o segundo semestre, no Espírito Santo.

O festival foi sediado no Recife Expo Center e reuniu, ao longo de quatro dias, competições, oficinas e atividades voltadas para tecnologia e inovação. Na disputa da OBR, os estudantes da Futurebot venceram na categoria Resgate – Nível 1, resultado de meses de preparação.

Além da Futurebot, outras escolas da Rede Municipal também se destacaram. A equipe MMC3PO, da Escola Municipal Mário Melo, recebeu o troféu de Melhor Escola Pública. Já a equipe Robots, da Escola Municipal Antônio Farias Filho, foi premiada na categoria Robustez.

De acordo com Marcelo Dantas, gerente geral de Inovação na Educação do Recife, o festival buscou estimular o aprendizado em tecnologia e programação, além de promover o trabalho em equipe entre os estudantes.

