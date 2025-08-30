Polícia Militar mobiliza mais de 1.100 policiais para jogos de Santa Cruz e Náutico neste sábado

Formatura da Polícia Militar PE ( Crysli Viana/DP Foto)

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) vai mobilizar um total de 1.145 policiais militares neste sábado (30), para garantir a segurança nos confrontos entre Santa Cruz x América-RN, na Arena de Pernambuco, e Náutico x Ituano, no estádio dos Aflitos. As partidas são válidas pelo Campeonato Brasileiro da Série D e C, respectivamente.

Santa Cruz x América-RN contará com o maior efetivo, reunindo 830 policiais. A partida ocorre às 19h, e a operação de segurança será coordenada pelo 20° Batalhão da Polícia Militar. Na área interna da Arena, estarão atuando 172 policiais do Batalhão de Choque (BPChoque) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPMoto). Já na área externa e vias de acesso ao estádio, 658 PMs estarão distribuídos para garantir a tranquilidade dos torcedores e a fluidez no entorno da Arena.

O jogo entre Náutico e Ituano, marcado para às 17h, terá um esquema de segurança com 315 policiais. A ação será comandada pelo 13° BPM. Dos 315 militares, 75 atuarão no interior do estádio dos Aflitos, enquanto outros 240 farão o policiamento no entorno e nas principais vias de acesso.

Em ambas as operações, haverá reforço com patrulhamento motorizado nas estações de metrô e nos terminais integrados de passageiros. A segurança será monitorada em tempo real por meio das câmeras do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), que acompanha toda a movimentação antes, durante e após as partidas.