Show de Priscila Senna teve 63 conduzidos a delegacias e "galeras" com intenção de tumultuar, diz SDS

Duas pessoas foram autuadas por porte de arma branca. Furtos também foram registrados durante o show

Gravação de DVD de Priscila Senna. no Marco Zero (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Sessenta e três pessoas, sendo 28 adultos e 35 adolescentes, foram conduzidas para delegacias na noite de quarta-feira (28), durante a realização do show da cantora Priscila Senna, no marco Zero, área central do Recife. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Defesa Social (SDS), que colocou em operação 711 profissionais da segurança.

Os dados da SDS levam em conta as ocorrências registradas até às 8h desta quinta-feira (28). Duas pessoas foram autuadas por porte de arma branca. O show teve início às 18h55 e término às 23h e barreiras foram feitas desde às 14h nas pontes de acesso ao Recife Antigo para revista do público e substituição de garrafas, além de 16 barreiras próximas ao epicentro do evento, destinadas ao controle da entrada de ambulantes.

A pasta destacou que não houve ocorrências “graves”, mas que a Polícia Militar identificou grupos conhecidos como “galeras” vindos de diversos pontos da cidade, muitos deles com transmissões ao vivo em redes sociais, demonstrando intenção de promover confrontos.

Vídeos de arrastões e brigas tomaram conta das redes sociais nesta quinta-feira, mas a SDS afirmou que os cenários foram contidos e dispersados.

Os agentes das forças de segurança também realizaram abordagens em diversos pontos estratégicos, como Ponte Preta (Olinda), Pátio de Santa Cruz (Boa Vista), Av. Conde da Boa Vista, Av. Guararapes (Santo Antônio), Av. Cruz Cabugá (Santo Amaro), Cais de Santa Rita, Praça do Derby e Cabanga.

As ações foram coordenadas a partir do Centro Integrado de Comando e Controle (CICCE), contando com o emprego de guarnições do Batalhão de Radiopatrulha, GATI, BOPE, BPTran, RPMon, CIPMoto BPTur, 16º BPM, sobrevoo de aeronaves do GTA, equipes de drones, inteligência e patrulhas a pé.

A Polícia Civil de Pernambuco também esteve presente, com a Delegacia do Rio Branco ativada das 16h à meia-noite, no horário anterior e posterior à gravação do DVD, com 11 policiais civis, inclusive com o Comando de Operações de Recursos Especiais (CORE).

“Tivemos o registro de boletins de ocorrências por furto, os quais serão instaurados inquéritos policiais, e dois boletins por porte ilegal de arma branca, sendo uma faca e uma soqueira, onde foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência” detalhou o delegado Paulo Gondim, gestor da Diretoria Integrada Metropolitana.

Já o diretor geral de Operações do Corpo de Bombeiros, coronel Robson Roberto, afirmou que a força operacional da Operativa da SDS contou com 40 militares e 10 viaturas, das quais duas lançadas no próprio terreno, sendo uma de combate a incêndio e uma de atendimento pré-hospitalar, além de 8 viaturas para pronto emprego nas demais áreas da Região Metropolitana.