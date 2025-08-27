Rodovia PE-073 será restaurada pelo governo do estado, com custo de R$ 71,8 milhões

Rodovia deve ser entregue em junho de 2026, segundo a gestão

Obras da PE-073 fazem parte do PE na Estrada (Foto: Miva Filho/Secom)

A rodovia PE-071, na Mata Sul, será restaurada pelo governo do estado, que terá um custo de R$ 71,8 milhões para realizar os serviços em dois trechos da via, somando 37 quilômetros de extensão. De acordo com a gestão, a obra atinge diretamente 18 mil moradores de Gameleira e Rio Formoso, passando pelo distrito de Cucaú.

Na PE-073, o primeiro trecho compreende a ligação entre a entrada da PE-070 (Usina Cucaú) e a BR-101 (acesso a Ribeirão), com 22,6 quilômetros de extensão e previsão de conclusão em junho de 2026.

Já o segundo trecho vai da entrada da PE-060 (Rio Formoso) até a Usina Cucaú, com 15 quilômetros de extensão e entrega prevista para novembro do mesmo ano.

"Desde o início do nosso Governo, nos pediram para tirar do papel um sonho de décadas da população, que é a restauração da PE-073. Essa obra representa dignidade para as pessoas, pois promove o desenvolvimento, traz segurança, gera oportunidades de emprego e renda para um povo que, até então, sequer tinha o direito de transitar com tranquilidade. Hoje, estamos aqui, assim como fizemos em outras estradas do litoral sul, Zona da Mata, do Agreste e Sertão, para dar a ordem de serviço, com o recurso já assegurado", destacou a governadora Raquel Lyra.

O secretário de Mobilidade e Infraestrutura, André Teixeira Filho, destacou os investimentos na Mata Sul e no litoral pernambucano, que fortalecem o turismo e o escoamento da produção local.

"Essas obras fazem com que a Mata Sul seja rejuvenescida, com mais de R$ 450 milhões investidos em todo o litoral. Elas não apenas fortalecem o turismo pernambucano, mas também permitem que o setor sucroalcooleiro escoe sua produção", pontuou o titular da pasta.

Os serviços incluem terraplanagem, pavimentação, drenagem, sinalização, reestruturação de ponte e proteção ambiental, entre outros. A restauração garante mais segurança viária, redução de custos logísticos e suporte ao escoamento da produção agrícola e industrial da região.

PE-060

Ainda nesta quarta-feira (27), a chefe do executivo realizou uma vistoria nas obras da PE-060, que já soma R$ 73 milhões em obras no trecho que vai do entroncamento com a BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, até a divisa com Alagoas.

São 85,96 quilômetros de extensão, com serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, sinalização e recuperação de obras de arte correntes.

"O PE na Estrada tem feito uma verdadeira transformação no Estado, aqui no litoral sul, principalmente na região de praias. Estamos com obras de restauração de várias rodovias, como o acesso a Carneiros, Sirinhaém, Tamandaré e Muro Alto, por exemplo", ressaltou o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Rivaldo Melo.