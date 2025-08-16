Muita chuva: erosão provoca abertura de cratera em rodovia estadual na Mata Norte

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) trecho da PE-004, em Itambé, sofreu com o processo de erosão devido ao acúmulo de chuvas neste período do ano

Erosão provocou abertura de cratera na PE-004, em Itambé na Mata Norte (Rede social )

Um trecho da rodovia PE004, em Itambé, na Zona da Mata Norte, cedeu, neste sábado (16). Imagens postadas em redes sociais mostram uma cratera em parte na pista.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) esse trecho sofreu com o processo de erosão devido ao acúmulo de chuvas neste período do ano.

Além disso, disse o órgão, as tubulações responsáveis pela drenagem se romperam ocasionando o problema no trecho.

Por meio de uma nota, o DER-PE disse, ainda, o serviço será executado por contratação de forma emergencial.

A previsão para início das intervenções é de um prazo de 10 dias.

O DER-PE ainda informa que o local recebeu reforço na sinalização e está sendo monitorado.

Uma equipe irá até o local neste sábado (16) para avaliação te técnica.

Por fim, o DER-PE informou que "não teve conhecimento de acidentes e vítimas por conta da erosão do asfalto".

"A engenharia informou que o é possível trafegar pelo trecho, nos dois sentidos, e que os motoristas precisam ter atenção e cautela.

Interdição e desvios serão feitos quando a obra emergencial estiver sendo executada”, disse a nota.

