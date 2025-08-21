° / °

Vida Urbana
MATA SUL

Governo anuncia mais de R$ 200 milhões em segurança, mobilidade e infraestrutura para Mata Sul

Recursos serão destinados para diferentes áreas, como obras em escolas e delegacias da região

Diario de Pernambuco

Publicado: 21/08/2025 às 23:04

Seguir no Google News Seguir

Anúncios foram feitos durante o Ouvir para Mudar, em Palmares/Foto: Hesíodo Góes/Secom

Anúncios foram feitos durante o Ouvir para Mudar, em Palmares (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

O governo de Pernambuco anunciou investimentos superiores a R$ 200 milhões para a Zona da Mata Sul nesta quinta-feira (21). O anúncio foi feito durante o programa 'Ouvir para Mudar' em Palmares.

Entre as medidas para a segurança estão a criação de novas delegacias em Amaraji, São José da Coroa Grande e Ribeirão. Além disso, foi anunciado um novo complexo de delegacias em Vitória de Santo Antão.

Na educação, os investimentos incluem a requalificação de 51 escolas estaduais e a autorização para a construção de duas novas Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) em Catende e Vitória de Santo Antão, com investimentos que somam cerca de R$ 52 milhões.

Na área de infraestruturas, foi assinada a ordem de serviço para a segunda etapa da rodovia PE-123, conectando Belém de Maria à Vila do Entroncamento.

Há também previsão de obras de recuperação de encostas em Palmares e outros municípios, com um investimento de R$ 35 milhões. A gestão anunciou a construção da Estação de Tratamento de Água de Ultrafiltração em Ribeirão, que irá atender 48 mil habitantes com um investimento de R$ 16,5 milhões.

1 / 3
Anúncios foram feitos durante o Ouvir para Mudar, em Palmares
2 / 3
Anúncios foram feitos durante o Ouvir para Mudar, em Palmares
3 / 3
Anúncios foram feitos durante o Ouvir para Mudar, em Palmares

Anúncios foram feitos durante o Ouvir para Mudar, em Palmares (Foto: Hesíodo Góes/Secom)
Anúncios foram feitos durante o Ouvir para Mudar, em Palmares (Foto: Hesíodo Góes/Secom)
Anúncios foram feitos durante o Ouvir para Mudar, em Palmares (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

Veja, abaixo, as ações anunciadas:

DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO:

- Assinatura de autorização de licitação para execução de pavimentação em intertravado no município de Rio Formoso.
- Assinatura de autorização de licitação para execução de pavimentação asfáltica e capeamento ao acesso Agrovila/Barra de Jangada no município de Cortês.
- Assinatura de autorização de licitação para execução de recapeamento asfáltico no município de Barreiros.
- Assinatura de Ordem de Serviço para contratação de empresa de engenharia para serviços de capeamento asfáltico em diversas ruas no bairro Cuiabá e Carecão do município de Joaquim Nabuco.
- Assinatura de Ordem de Serviço para recuperação/contenção de taludes no município de Barreiros.
- Assinatura de Ordem de Serviço para recuperação/contenção de taludes no município de Palmares.
- Assinatura de Ordem de Serviço da execução da obra de contenção de encosta da Rua Cassimiro Alves, no município de Cortês.

MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA:

- Assinatura de Ordem de Serviço para construção de 9,14km da 2ª etapa da Rodovia PE-123, de Belém de Maria.

RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO:

- Assinatura de autorização de licitação para Retrofit das Elevatórias e da Estação de Tratamento de Água (ETA) São José da Coroa Grande.
- Assinatura de autorização de licitação para Construção da Estação Elevatória de Água Bruta em Ribeirão.
- Assinatura de autorização de licitação para Implantação de Adutora para Abastecimento do Distrito de Pirituba, no município de Vitória de Santo Antão.
- Assinatura de autorização de licitação para Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Vitória de Santo Antão.
- Assinatura de Ordem de Serviço para Aquisição e Instalação da Estação de Tratamento de Água de Ultrafiltração - 100 L/S, em Ribeirão.

MULHER:

- Assinatura de autorização de licitação para aquisição de 6 ônibus para Unidades Móveis de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar.

SEGURANÇA:

- Assinatura de autorização de licitação para construção da Delegacia de Amaraji.
- Assinatura de autorização de licitação para construção da Delegacia de Ribeirão.
- Assinatura de autorização de licitação para construção da Delegacia de São José da Coroa Grande.
- Assinatura de autorização de licitação para construção do Complexo de Delegacia da Polícia Civil de Vitória do Santo Antão.

EDUCAÇÃO:

- Autorização de projeto para requalificação, reforma e ampliação das 51 escolas estaduais que compõem a GRE Mata Sul.
- Assinatura da autorização de licitação para construção da Escola Técnica Estadual de Catende.
- Assinatura da autorização de licitação para construção da Escola Técnica Estadual de Vitória do Santo Antão.

infraestrutura
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP