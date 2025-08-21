Governo anuncia mais de R$ 200 milhões em segurança, mobilidade e infraestrutura para Mata Sul
Recursos serão destinados para diferentes áreas, como obras em escolas e delegacias da região
Publicado: 21/08/2025 às 23:04
Anúncios foram feitos durante o Ouvir para Mudar, em Palmares (Foto: Hesíodo Góes/Secom)
O governo de Pernambuco anunciou investimentos superiores a R$ 200 milhões para a Zona da Mata Sul nesta quinta-feira (21). O anúncio foi feito durante o programa 'Ouvir para Mudar' em Palmares.
Entre as medidas para a segurança estão a criação de novas delegacias em Amaraji, São José da Coroa Grande e Ribeirão. Além disso, foi anunciado um novo complexo de delegacias em Vitória de Santo Antão.
Na educação, os investimentos incluem a requalificação de 51 escolas estaduais e a autorização para a construção de duas novas Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) em Catende e Vitória de Santo Antão, com investimentos que somam cerca de R$ 52 milhões.
Na área de infraestruturas, foi assinada a ordem de serviço para a segunda etapa da rodovia PE-123, conectando Belém de Maria à Vila do Entroncamento.
Há também previsão de obras de recuperação de encostas em Palmares e outros municípios, com um investimento de R$ 35 milhões. A gestão anunciou a construção da Estação de Tratamento de Água de Ultrafiltração em Ribeirão, que irá atender 48 mil habitantes com um investimento de R$ 16,5 milhões.
Veja, abaixo, as ações anunciadas:
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO:
- Assinatura de autorização de licitação para execução de pavimentação em intertravado no município de Rio Formoso.
- Assinatura de autorização de licitação para execução de pavimentação asfáltica e capeamento ao acesso Agrovila/Barra de Jangada no município de Cortês.
- Assinatura de autorização de licitação para execução de recapeamento asfáltico no município de Barreiros.
- Assinatura de Ordem de Serviço para contratação de empresa de engenharia para serviços de capeamento asfáltico em diversas ruas no bairro Cuiabá e Carecão do município de Joaquim Nabuco.
- Assinatura de Ordem de Serviço para recuperação/contenção de taludes no município de Barreiros.
- Assinatura de Ordem de Serviço para recuperação/contenção de taludes no município de Palmares.
- Assinatura de Ordem de Serviço da execução da obra de contenção de encosta da Rua Cassimiro Alves, no município de Cortês.
MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA:
- Assinatura de Ordem de Serviço para construção de 9,14km da 2ª etapa da Rodovia PE-123, de Belém de Maria.
RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO:
- Assinatura de autorização de licitação para Retrofit das Elevatórias e da Estação de Tratamento de Água (ETA) São José da Coroa Grande.
- Assinatura de autorização de licitação para Construção da Estação Elevatória de Água Bruta em Ribeirão.
- Assinatura de autorização de licitação para Implantação de Adutora para Abastecimento do Distrito de Pirituba, no município de Vitória de Santo Antão.
- Assinatura de autorização de licitação para Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Vitória de Santo Antão.
- Assinatura de Ordem de Serviço para Aquisição e Instalação da Estação de Tratamento de Água de Ultrafiltração - 100 L/S, em Ribeirão.
MULHER:
- Assinatura de autorização de licitação para aquisição de 6 ônibus para Unidades Móveis de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar.
SEGURANÇA:
- Assinatura de autorização de licitação para construção da Delegacia de Amaraji.
- Assinatura de autorização de licitação para construção da Delegacia de Ribeirão.
- Assinatura de autorização de licitação para construção da Delegacia de São José da Coroa Grande.
- Assinatura de autorização de licitação para construção do Complexo de Delegacia da Polícia Civil de Vitória do Santo Antão.
EDUCAÇÃO:
- Autorização de projeto para requalificação, reforma e ampliação das 51 escolas estaduais que compõem a GRE Mata Sul.
- Assinatura da autorização de licitação para construção da Escola Técnica Estadual de Catende.
- Assinatura da autorização de licitação para construção da Escola Técnica Estadual de Vitória do Santo Antão.