Governo anuncia mais de R$ 200 milhões em segurança, mobilidade e infraestrutura para Mata Sul

Anúncios foram feitos durante o Ouvir para Mudar, em Palmares (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

O governo de Pernambuco anunciou investimentos superiores a R$ 200 milhões para a Zona da Mata Sul nesta quinta-feira (21). O anúncio foi feito durante o programa 'Ouvir para Mudar' em Palmares.

Entre as medidas para a segurança estão a criação de novas delegacias em Amaraji, São José da Coroa Grande e Ribeirão. Além disso, foi anunciado um novo complexo de delegacias em Vitória de Santo Antão.

Na educação, os investimentos incluem a requalificação de 51 escolas estaduais e a autorização para a construção de duas novas Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) em Catende e Vitória de Santo Antão, com investimentos que somam cerca de R$ 52 milhões.

Na área de infraestruturas, foi assinada a ordem de serviço para a segunda etapa da rodovia PE-123, conectando Belém de Maria à Vila do Entroncamento.

Há também previsão de obras de recuperação de encostas em Palmares e outros municípios, com um investimento de R$ 35 milhões. A gestão anunciou a construção da Estação de Tratamento de Água de Ultrafiltração em Ribeirão, que irá atender 48 mil habitantes com um investimento de R$ 16,5 milhões.

Veja, abaixo, as ações anunciadas:

DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO:

- Assinatura de autorização de licitação para execução de pavimentação em intertravado no município de Rio Formoso.

- Assinatura de autorização de licitação para execução de pavimentação asfáltica e capeamento ao acesso Agrovila/Barra de Jangada no município de Cortês.

- Assinatura de autorização de licitação para execução de recapeamento asfáltico no município de Barreiros.

- Assinatura de Ordem de Serviço para contratação de empresa de engenharia para serviços de capeamento asfáltico em diversas ruas no bairro Cuiabá e Carecão do município de Joaquim Nabuco.

- Assinatura de Ordem de Serviço para recuperação/contenção de taludes no município de Barreiros.

- Assinatura de Ordem de Serviço para recuperação/contenção de taludes no município de Palmares.

- Assinatura de Ordem de Serviço da execução da obra de contenção de encosta da Rua Cassimiro Alves, no município de Cortês.

MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA:

- Assinatura de Ordem de Serviço para construção de 9,14km da 2ª etapa da Rodovia PE-123, de Belém de Maria.

RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO:

- Assinatura de autorização de licitação para Retrofit das Elevatórias e da Estação de Tratamento de Água (ETA) São José da Coroa Grande.

- Assinatura de autorização de licitação para Construção da Estação Elevatória de Água Bruta em Ribeirão.

- Assinatura de autorização de licitação para Implantação de Adutora para Abastecimento do Distrito de Pirituba, no município de Vitória de Santo Antão.

- Assinatura de autorização de licitação para Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Vitória de Santo Antão.

- Assinatura de Ordem de Serviço para Aquisição e Instalação da Estação de Tratamento de Água de Ultrafiltração - 100 L/S, em Ribeirão.

MULHER:

- Assinatura de autorização de licitação para aquisição de 6 ônibus para Unidades Móveis de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar.

SEGURANÇA:

- Assinatura de autorização de licitação para construção da Delegacia de Amaraji.

- Assinatura de autorização de licitação para construção da Delegacia de Ribeirão.

- Assinatura de autorização de licitação para construção da Delegacia de São José da Coroa Grande.

- Assinatura de autorização de licitação para construção do Complexo de Delegacia da Polícia Civil de Vitória do Santo Antão.



EDUCAÇÃO:

- Autorização de projeto para requalificação, reforma e ampliação das 51 escolas estaduais que compõem a GRE Mata Sul.

- Assinatura da autorização de licitação para construção da Escola Técnica Estadual de Catende.

- Assinatura da autorização de licitação para construção da Escola Técnica Estadual de Vitória do Santo Antão.