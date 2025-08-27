Ação teve como alvo grupo suspeito de tráfico de drogas e homicídios no Agreste de Pernambuco

Polícia Civil cumpre 17 mandados na Operação Confluência II em Barra de Guabiraba (Ascom/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco cumpriu 17 mandados na manhã desta quarta-feira (27) durante a Operação Confluência II, no município de Barra de Guabiraba, no Agreste. A ação teve como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e homicídios na região.

De acordo com a corporação, foram cumpridos oito mandados de prisão e nove de busca domiciliar. A operação contou com a participação de 40 profissionais, incluindo delegados, agentes e escrivães, das Áreas Integradas de Segurança (AIS) 14 de Caruaru, 17 de Santa Cruz do Capibaribe, 15 de Belo Jardim e 12 de Vitória de Santo Antão.

Os suspeitos presos serão apresentados em audiência de custódia. O material apreendido passará por análise para esclarecer e individualizar a participação de cada investigado no esquema. As investigações continuam.