Onze mandados são cumpridos em operação contra suspeitos de homicídios no Recife e em mais duas cidades

A Operação Vindita foi às ruas do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda, nesta quarta (20), para cumprir quatro mandados de prisão e sete de busca e apreensão

Diario de Pernambuco

Publicado: 20/08/2025 às 07:12

Policiais foram elvados para DHPP (Foto: Arquivo DP Foto)

Onze mandados estão sendo cumpridos, na manhã desta quarta (20), em uma operação contra suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida em homicídios.

A Operação Vindita foi às ruas do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda para cumprir quatro mandados de prisão e sete de busca e apreensão.

Esta é a 51ª Operação de Repressão Qualificada do ano.

Ela foi deflagrada pela Diretoria Integrada Especializada, sob a presidência dos Delegados Juliano de Medeiros Ferronatto, Adjunto da 5ª Delegacia de Polícia de Homicídios (5ª DPH) e Vicente Dessoto Cavalcanti, Adjunto da 4ª Delegacia de Polícia de Homicídios (4ª DPH).

São unidades integrantes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

Segundo a Polícia Civil, a investigação foi iniciada em novembro de 2024.

Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri Capital.

Participam da ação 50 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel).

Houve mobilização também do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core).

 

 

 

 

