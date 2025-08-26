Prefeitura de Petrolina abre cursos gratuitos de tecnologia para adolescentes e jovens

Segundo a gestão municipal de Petrolina, as capacitações são gratuitas e voltadas para estudantes do Ensino Médio e jovens de 15 a 29 anos. Os cursos são de Inclusão Digital e Introdução à Lógica de Programação

A ação acontece em parceria entre a gestão municipal de Petrolina, a Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, e a Faculdade de Petrolina (FACAPE) (Foto: Divulgação/Prefeitura de Petrolina)

A Prefeitura de Petrolina está ofertando cursos gratuitos de Inclusão Digital e Introdução à Lógica de Programação para estudantes do Ensino Médio e jovens de 15 a 29 anos. As inscrições seguem abertas até a próxima sexta (5).

O objetivo dos cursos é “unir teoria e prática, incentivando os participantes a explorarem o mundo digital com mais segurança e autonomia”, segundo a prefeitura. A ação acontece em parceria entre a gestão municipal de Petrolina, a Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, e a Faculdade de Petrolina (FACAPE).

Como se inscrever

As inscrições podem ser realizadas de forma online. Para participar do curso de Introdução à Lógica de Programação, o formulário está disponível aqui.

Já os interessados no curso de Inclusão Digital devem acessar este link.

Aulas



As aulas acontecem nos dias 06 e 13 de setembro, das 8h às 12h, na sede da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome e a Faculdade de Petrolina (FACAPE).

“Com uma abordagem prática e dinâmica, os cursos serão ministrados por profissionais capacitados, garantindo que cada participante aprenda de forma acessível e efetiva, mesmo aqueles que ainda têm pouco contato com o mundo digital”, divulgou a prefeitura.