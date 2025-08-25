Preso por ameaçar Felca explorava crianças e adolescente em desafios na internet, diz polícia

Cayo Lucas Rodrigues dos Santos (Reprodução)

Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 22 anos, suspeito de ameaçar o youtuber Felipe Bressanim Pereira (Felca), é apontado pela Polícia Civil de São Paulo (PCSP) como participante de uma quadrilha que explora crianças e adolescentes na internet através de desafios. Seria a partir desses desafios, que o rapaz lucraria com a venda de pornografia infantil, conforme a investigação.

Ele foi preso na manhã desta segunda-feira (25), em uma ação conjunta com as polícias de ambos os estados, no bairro Jardim Brasil, em Olinda, no Grande Recife.

“A investigação ainda está em curso, mas existe essa possibilidade de que ele, de fato, participe dessa estrutura que tem apelo via Discord de exploração sexual de crianças e adolescentes através daqueles famigerados desafios”, explicou o delegado Guilherme Caselli, da Polícia Civil paulista.

Nesses desafios, o grupo criminoso exploraria sexualmente crianças e adolescentes. “No momento, colhemos informações, apreendemos celulares e computadores, que serão submetidos para a perícia e, certamente, teremos desdobramentos”, disse o delegado.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, Cayo Lucas já era investigado pela corporação por crimes cibernéticos, mas não detalhou quais.

Além de Cayo, Paulo Vinicius Oliveira Barbosa, de 21 anos, foi detido em flagrante. Segundo a corporação, ele acessava em um computador sistemas internos da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE). Ele venderia acessos à informações privadas de outras pessoas por R$ 40.

O Diario de Pernambuco teve acesso à decisão da juíza Carolina Pereira de Castro, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Cayo Lucas também é investigado por supostamente liderar uma organização criminosa digital envolvida em ameaças, extorsões, estelionatos e invasões de dispositivos para falsificação de documentos públicos.

A investigação começou após uma psicóloga, que participou de um vídeo do youtuber Felca, passar a receber ameaças de morte por e-mail e WhatsApp. Pelo menos uma das mensagens teria sido enviada por Cayo Lucas, que usava os codinomes “LUCIFAGE ou “f4LLEN”. A constatação é do Núcleo de Observação de Análise Digital (NOAD), da Secretaria de Segurança Pública (SPP) paulista, responsável pelo inquérito.

Cayo foi descrito pela Polícia Civil de Pernambuco e de São Paulo como um oportunista. “São pessoas que, de fato, têm um conhecimento elevado de informática, mas a gente não pode dizer que são hackers. São oportunistas, porque eles não fazem programação. Eles compram essa espécie de vulnerabilidade (no sistema) através de bancos de dados com login e senha", afirma o delegado.