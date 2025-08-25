Preso por ameaçar Felca vendia material infantil na web, diz secretário de Segurança

Polícia prendeu homem na manhã desta segunda-feira (25/8) em Pernambuco. O suspeito teria feito ameaças a Felca por email

Após publicar o vídeo sobre a "adultização" nas redes sociais, Felca alegou ter recebido ameaças de morte e falsas acusações de pedofilia. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta segunda-feira (25/8) em Pernambuco um homem acusado de fazer ameaças ao youtuber Felipe Bressanim, mais conhecido como Felca. Segundo a polícia, o suspeito também armanezava material infantil.

A prisão foi feita com base em uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) de 17 de agosto, em que a empresa Google teve o prazo de 24 horas para fornecer os dados do e-mail que fez as ameaças à Felca.

A prisão foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. “Um belo trabalho de investigação que levou até esse criminoso que, além de ameaças, vendia material infantil nas redes". Confira a íntegra no portal Metrópoles.