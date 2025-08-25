Nattan oferece R$ 1 mil para homem trair namorada em show e relacionamento chega ao fim

A oferta de Nattan foi aceita e causou polêmica nas redes sociais, onde um vídeo do momento foi amplamente compartilhado

(Reprodução)

O cantor Nattan ofereceu R$ 1 mil para um homem da plateia trair a namorada durante um show na Festa do Folclore, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, na última semana. A oferta foi aceita e causou polêmica nas redes sociais, onde um vídeo do momento foi amplamente compartilhado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

Nas imagens, é possível ver o momento em que o rapaz, em cima do palco, beija outra mulher. Sua namorada estava na plateia e pediu para que ele não fizesse aquilo, mas não foi capaz de convencer o homem, que prometeu dividir o prêmio com ela.

Ainda no vídeo, é possível ouvir a namorada, que também estava gravando, anunciar o fim do relacionamento, mesmo que o rapaz tenha pedido desculpas antes de descer do palco.

Através das redes sociais, a jovem confirmou o término. “Eu e ele não estamos mais juntos. A partir do ocorrido, estamos seguindo caminhos diferentes. Creio que essa foi a melhor decisão a ser tomada”, explicou.

