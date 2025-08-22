° / °

Governo dá ordem de serviço para construção da Maternidade de Garanhuns, com custo de R$ 58,2 milhões

A unidade terá 150 leitos para atender pacientes de 21 municípios

Diario de Pernambuco

Publicado: 22/08/2025 às 20:25

Anúncio foi feito em Garanhuns nesta sexta-feira (22)/Foto: Miva Filho/Secom

Anúncio foi feito em Garanhuns nesta sexta-feira (22) (Foto: Miva Filho/Secom)

As obras para construção da Maternidade de Garanhuns, no Agreste, tiveram a ordem de serviço assinada nesta sexta-feira (22) pela governadora Raquel Lyra durante o evento Ouvir Para Mudar. O custo para levantar a unidade é de R$ 58,2 milhões e faz parte de uma parceria com o governo federal.

A maternidade será composta por 150 leitos e vai atender mulheres dos municípios de Garanhuns, Águas Belas, Angelim, Bom Conselho, Brejão, Caetés, Calçado, Canhotinho, Capoeiras, Correntes, Iati, Itaíba, Jucati, Jupi, Lagoa do Ouro, Lajedo, Palmeirina, Paranatama, Saloá, São João e Terezinha.

A licitação para contratar a empresa responsável pela construção da unidade foi lançada em março deste ano.

"Desde o primeiro ano do nosso mandato, viemos a Garanhuns para ouvir a população e garantir que tudo o que fizéssemos, em termos de obras e ações, estivesse alinhado com as reais necessidades da nossa gente", afirmou a governadora Raquel Lyra.

Ainda nesta sexta foi assinado um contrato para requalificação do Hospital Dom Moura, com custo de R$ 4,76 milhões. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), o hospital atende casos de emergência nas especialidades de clínica médica e cirúrgica, obstetrícia, pediatria e ortopedia. São, mensalmente, 6.135 atendimentos na emergência adulta, 9.629 na pediátrica e 1.250 atendimentos no ambulatório.

 

