Pernambuco convoca segunda turma para o Curso de Formação da Polícia Militar

O treinamento dos novos soldados dura sete meses (Foto: Divulgação/SDS)

Pernambuco está convocando a segunda turma de 2.285 alunos matriculados para o Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP) da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). Os futuros soldados devem se apresentar para o início do treinamento no próximo dia 08 de setembro, às 8h, na Arena Pernambuco.

O comunicado oficial foi publicado no site da organizadora do concurso com as instruções de vestimentas.

Ao todos serão sete meses de treinamento com aulas práticas e teóricas, para então começarem a atuar na segurança pública. A primeira turma do concurso finalizou com 2.299 policiais militares formados, no dia 12 de agosto, e já está nas ruas da Região Metropolitana do Recife.

“Com a chegada de 7 mil novos policiais até 2026 e os investimentos que a governadora Raquel Lyra vem realizando em todas as regiões do Estado, estamos fortalecendo a segurança da população, ampliando a presença das forças policiais nas ruas e garantindo melhores condições de trabalho para o nosso efetivo”, declarou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

