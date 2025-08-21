Vídeo mostra detentos entrando com um boi inteiro para churrasco na Penitenciária de Petrolina

Vídeo e fotos postadas nas redes sociais revelam regalias de detentos Na Penitenciária de Petrolina. Na última terça-feira (19), o diretor do presídio e cinco policiais foram alvo da Operação Publicanos e afastados de suas funções

Administração da Penitenciária de Petrolina facilitava a entrada de celulares e produtos diversos (Redes Sociais/Reprodução)

Um vídeo da Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, mostra detentos entrando com um boi inteiro para um churrasco. Outras imagens mostram, também, as carnes já fatiadas e bebidas alcoólicas. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), as imagens são antigas e medidas já foram adotadas.

Na última terça-feira (19), o diretor do presídio, Alessandro Barbosa, e outros cinco policiais penais foram alvos da Operação Publicanos, deflagrada pela Polícia Civil. A ação investiga uma quadrilha suspeita de crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

Os vídeos e fotos foram enviados para o Diario de Pernambuco. Em um deles, dois homens colocam as partes de um animal em cima de um lençol enquanto outros dois seguram o pano. Em seguida, o animal é colocado no scanner do raio-x e entregue por uma janela para dentro do presídio. Em outro vídeo, mais pedaços do animal entram na penitenciária da mesma maneira.

A carne do boi teria sido usada para fazer churrascos na quadra do presídio. Em uma das fotos, um dos detentos aparece com o rosto virado, preparando as carnes, que, em outra imagem, aparecem fatiadas.

Outra foto mostra uma mesa, com um homem com anéis dourados nos dedos, um celular da marca iPhone, tomando um líquido amarelo, semelhante a whisky. Há uma garrafa de água com a mesma bebida, além de outros copos.

Operação

Além do diretor da unidade, foram afastados os policiais penais Ronildo Barbosa dos Santos, Ricardo Borges da Silva, Vinícius Diego Souza Colares, Rivelino Rufino de Carvalho e Cledson Gonçalves de Oliveira. A decisão judicial foi proferida pela Vara Criminal da Comarca de Petrolina.

Segundo a Polícia Civil, as investigações foram iniciadas em maio de 2024. Nesta terça-feira (19), foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão domiciliar, afastamento de função e bloqueio judicial de ativos financeiros. A ação foi realizada nas cidades de Petrolina, e em Itaberaba e em Juazeiro, no interior da Bahia.

Em nota, a Seap informou que as imagens foram registradas há mais de um ano e que, na época, “adotou as providências cabíveis como apreensão de itens proibidos, transferências de envolvidos no fato e abertura de procedimento administrativo disciplinar".

“A Seap reforça que segue adotando ações estratégicas de segurança para coibir a entrada de itens proibidos nas unidades prisionais em todo o Estado”, afirmam, em nota.

