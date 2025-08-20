Diretor e 5 policiais penais são afastados de penitenciária em Petrolina após operação contra corrupção

A portaria foi publicada nessa quarta-feira (20), no Diario Oficial do Estado

A frente da Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes, em Petrolina (Foto: Reprodução/Google Maps)

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap-PE) afastou o diretor Alessandro Barbosa Martins de Sousa e outros cinco policiais penais da Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A portaria foi publicada nessa quarta-feira (20), no Diario Oficial do Estado.

No dia anterior, a Polícia Civil de Pernambuco deflagrou na Penitenciária de Petrolina a Operação Publicanos, que busca desarticular esquema de introdução de celulares no presídio. A ação investiga uma quadrilha suspeita de crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

Além do diretor da unidade, foram afastados os policiais penais Ronildo Barbosa dos Santos, Ricardo Borges da Silva, Vinícius Diego Souza Colares, Rivelino Rufino de Carvalho e Cledson Gonçalves de Oliveira. A decisão judicial foi proferida pela Vara Criminal da Comarca de Petrolina.

O secretário Paulo Paes de Araújo determinou que fossem recolhidas as identidades funcionais, armas e munições da SEAP, que ainda pudessem estar com servidores. Solicitou, também, o envio de cópias das documentações dos investigados à Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS) “para fins de conhecimento e de deliberações que se fizerem necessárias”, finaliza a portaria.

Operação Publicanos

Segundo a Polícia Civil, as investigações foram iniciadas em maio de 2024. Nessa terça-feira (19), foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão domiciliar, afastamento de função e bloqueio judicial de ativos financeiros. A ação foi realizada nas cidades de Petrolina, e em Itaberaba e em Juazeiro, no interior da Bahia.

Em nota, na terça-feira, a Seap afirmou que “não compactua com quaisquer atos ilícitos no sistema prisional de Pernambuco”. “A pasta segue à disposição e colaborando com todas as investigações policiais”, diz o comunicado.