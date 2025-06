Silêncio e luto: Família acompanha liberação do corpo de advogada no IML

Maria Eduarda Medeiros desaparecida em naufrágio de lancha na praia de Suape (Reprodução/Redes Sociais)

Ao menos nove familiares entre irmãos, tios e primos da advogada Maria Eduarda Medeiros, 38 anos, acompanharam a chegada e liberação do corpo no Instituto de Medicina Legal (IML) na manhã desta terça-feira (24) – horas depois de ter sido encontrado entre as praias de Calhetas e Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, Grande Recife.

Enlutados e emocionados, os parentes da vítima preferiram não dar entrevista, nem informar sobre o velório. O corpo foi liberado pelo IML no início da tarde.

O velório acontece hoje, às 17h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista.

Naufrágio

Maria Eduarda Medeiros foi vítima do naufrágio de um veleiro no último sábado (21), na praia de Suape, no Cabo de Santo Agostinho. Ela estava acompanhada do seu namorado, o médico urologista Seráfico Júnior, 55 anos, e do seu cachorro.

O homem foi o único sobrevivente do incidente. Ele teria nadado por três horas até chegar à costa em busca de socorro. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do município de Ipojuca, mas já foi liberado, apresentando apenas pequenas escoriações.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Buscas

A Marinha do Brasil, a Secretaria de Defesa Social (SDS) de Pernambuco e as Prefeituras de Ipojuca e do Cabo conduziram quatro dias de buscas até encontrar o corpo de Maria Eduarda, localizado pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA) da SDS. Ainda não há informações sobre o cachorro da vítima.

“O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado, pelo GTA SDS, para apoio após o avistamento no mar. Duas equipes foram empregadas na operação – atuando por terra e por mar – para realizar a retirada do corpo”, disse a SDS, em nota.

Pesar

A seccional pernambucana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PE) divulgou uma nota de pesar diante do falecimento de Maria Eduarda. Leia a íntegra.

“A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco, por meio de sua presidente, Ingrid Zanella, manifesta profundo pesar e consternação pelo falecimento da advogada Maria Eduarda Medeiros, cujo corpo foi encontrado na manhã desta terça-feira (24).

Maria Eduarda parte de forma precoce e inesperada, deixando uma enorme tristeza entre familiares, amigos, colegas de profissão e toda a advocacia pernambucana.

Neste momento de imensa dor, a OAB-PE se solidariza com os familiares, amigos e toda a comunidade jurídica, desejando que encontrem conforto, força e serenidade para atravessar essa perda tão dolorosa.”