Homem confessa ter mutilado cavalo e diz que animal já estava morto: "Não sou monstro"

Em entrevista à Rede Vanguarda, Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos, afirmou que o cavalo já estava morto quando foi mutilado

Cavalo teve as quatro patas mutiladas (Reprodução)

O homem investigado pela mutilação das patas de um cavalo com um facão após uma cavalgada em Bananal, no interior de São Paulo, falou sobre o caso nesta terça-feira (19).

Em entrevista à Rede Vanguarda, Andrey Guilherme Nogueira de Queiroz, de 21 anos, afirmou que o animal já estava morto quando foi mutilado.

“Muitas pessoas falaram que eu cortei as quatro e com ele andando. Isso é uma crítica contra mim. Estão me acusando de um ato que eu não fiz. Muitas pessoas estão me julgando e falando que eu sou um monstro. Eu não sou um monstro. Eu sou nascido e criado no ramo de cavalo, mexo com boi, tenho o apelido de boiadeiro", contou.

Segundo uma testemunha ouvida pela Polícia Civil de São Paulo, durante uma cavalgada que percorreu cerca de 14 km, no sábado (16), o cavalo cansou e deitou no chão. A respiração do animal teria ficado fraca até que, eventualmente, cessar completamente.

Na entrevista, Andrey declarou que cortar as pernas do cavalo “não foi uma decisão”, e sim um “ato de transtorno”. “Foi um ato cruel. Estava com álcool no corpo. Não é culpa da bebida. É culpa minha. Eu reconheço os meus erros”, afirmou.

O homem criticou, ainda, o fato de que imagens do animal morto circularam nas redes sociais: “Eu sou consciente dos meus atos. Eu amo os animais, sempre mexi com cavalo. Não tinha necessidade de a pessoa ter jogado isso na rede. Muitas pessoas não mereciam ver esse ato”.

“Estou totalmente arrependido. Fico cada vez mais arrependido. Escuto muito as músicas da Ana Castela. O Gustavo Tubarão. Só gente que eu gosto. Me sinto arrependido dessa crueldade que eu fiz”, acrescentou.

