Após concentração no Coque, pilotos de aplicativo fazem motociata pelo centro do Recife

Motociclistas saíram do Coque em direção à sede do governo estadual (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Os motoboys e pilotos de motos que atendem por aplicativos de celular se concentraram, no início da manhã desta quarta (20), no campo da comunidade do Coque, na Ilha Joana Bezerra. Pouco depois, um grupo seguiu em motociata pelo centro do Recife. Um outro pegou a Avenida Agamenon Magalhães, em direção a Santo Amaro, na zona norte da cidade. A categoria reivindica mais segurança para trabalhar.

Segundo as informações divulgadas em sites e no Instagram na noite da terça-feira (19), os motociclistas pretendiam parar vias em vários pontos do Grande Recife, no início da manhã desta quarta. No entanto, houve reforço policial em algumas áreas, o que levou a categoria a optar pela mobilização no Coque.

A equipe do Diario percorreu alguns locais de suposta concentração do ato, como o Centro de Convenções, em Olinda, e encontrou apenas carros de polícia.

No Derby e na Ilha Joana Bezerra, na área central do recife, que também seriam pontos de concentração, o trânsito estava tranquilo no começo da manhã.