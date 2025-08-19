Grande Recife realiza campanha contra "bigu" após jovem cair de ônibus em Olinda

Campanha visa conscientizar população dos riscos de surfar e pegar bigu nos ônibus (Foto: Divulgação)

Após um homem de 20 anos ficar ferido por bater em um poste e cair de um ônibus enquanto pegava ‘bigu’ na noite de sábado (16), no Recife o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), realizará na quarta-feira (20) a campanha "Pegar Bigu e Surfar, Nem Pensar". A ação será realizada a partir das 6h30 no Terminal Integrado Xambá, em Olinda.

A iniciativa tem como objetivo alertar sobre os riscos de se pendurar do lado de fora ou no teto dos coletivos. Na ocasião, passageiros, motoristas e funcionários do TI serão abordados por equipes da Coordenadoria de Comunicação e Imprensa e das Gerências de Fiscalização e Operação do CTM, que distribuirão panfletos e orientações sobre a importância de denunciar esses casos às autoridades competentes.

A ação busca reforçar a segurança dos usuários, preservar vidas, proteger o patrimônio público e promover dignidade no transporte coletivo.

Paralelamente, o CTM vem mapeando corredores, vias e linhas onde essas ocorrências são mais frequentes. Estudos apontam que domingos, feriados e dias de jogos de futebol concentram os flagrantes de "surf" nos ônibus. Em situações como essas, há uma portaria que autoriza os motoristas a interromper a viagem até que a segurança seja restabelecida.

Casos recentes

Mesmo com a ampla divulgação dos casos de acidentes envolvendo jovens que praticam “surf” ou “bigu” nos ônibus da Região Metropolitana, a prática continua fazendo parte do cenário de quem utiliza transporte público na localidade.

O caso mais recente aconteceu em 16 de agosto, quando um homem colidiu com um poste enquanto pegava “bigu” no veículo. Ele bateu a cabeça no chão e ficou deitado no asfalto com as mãos na cabeça. O caso aconteceu em Rio Doce, em Olinda.

Em maio, um adolescente de 15 anos morreu após cair de um ônibus no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. No momento do acidente, o jovem estava pendurado na porta do veículo, que estava em movimento.

A prática de “surfar” ou pegar “bigu” nos ônibus é proibida em Pernambuco pela Lei nº 1366/2023, que prevê multa de R$ 1 mil a R$ 100 mil.

Denúncia

As denúncias de casos como este podem ser feitas pelo 0800 081 0158 ou no WhatsApp 99488-3999, das 6h às 18h.

Se a solução para sua manifestação não for atendida no prazo apresentado, o usuário, com número do protocolo inicial registrado em um dos canais, poderá enviar sua demanda no canal de segunda instância, a Ouvidoria, por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5544/5633.