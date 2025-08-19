Para que serve chá verde? Veja benefícios da bebida

O chá verde apresenta diversos compostos bioativos, entre eles aqueles com ações antioxidantes, termogênicas, anti-inflamatórias, antiateroscleróticas, hipocolesterolêmicas e hipoglicemiantes

Chá (Pexels)

Nos últimos anos, o chá verde conquistou espaço nas prateleiras, nas dietas e até nas pesquisas científicas. Conhecida há séculos pela medicina oriental, a bebida ultrapassou fronteiras e hoje é reconhecida por seus efeitos no bem-estar e na saúde. Mas afinal, para que serve o chá verde?

O chá verde é obtido da planta Camellia sinensis , uma árvore de pequeno porte, de origem asiática, bem adaptada e cultivada no Brasil. Os principais tipos de chás provenientes dessa espécie são derivados de seu processamento (grau de fermentação), sendo eles o chá verde, branco, amarelo, vermelho e preto.

A Camellia sinensis apresenta diversos compostos bioativos, entre eles aqueles com ações antioxidantes, termogênicas, anti-inflamatórias, antiateroscleróticas, hipocolesterolêmicas e hipoglicemiantes, podendo auxiliar no tratamento de doenças crônicas, como as cardiovasculares, diabetes e obesidade.

Além disso, o chá verde é composto por catequinas que, segundo pesquisas, reduzem a incidência de certos tipos de câncer, o colesterol e estimulam o sistema imunológico.

Chá verde emagrece?

Substâncias presentes no chá verde auxiliam na redução da gordura corporal e na diminuição do peso corpóreo. Estudos realizados com humanos mostram aumento do gasto energético de cerca de 4% e da oxidação lipídica com o consumo de chá verde, em função de seu efeito termogênico. Contudo, as pesquisas ainda são inconclusivas a respeito da dose necessária para se obter esse efeito.

A analista técnica de políticas sociais Simone Costa Guadagnin, da Coordenação de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, destaca que não existe alimento milagroso. “De forma isolada, sem considerar toda a alimentação e a atividade física, não existe alimento algum que emagreça. O resultado na perda de peso é consequência de um estilo de vida que inclua uma alimentação adequada, como um todo, e a prática de atividade física”, indica.

Quando tomar chá verde?

Os chás são uma ótima opção para ingestão de líquidos que fazem parte do hábito alimentar da população brasileira e podem fazer parte de uma alimentação saudável desde que a adição de açúcar seja nula ou mínima.

Os efeitos benéficos do chá verde dependem da quantidade de chá consumida e de sua biodisponibilidade. Há pesquisas ainda inconclusivas a respeito da dose necessária.

Ainda que não exista um consenso quanto à dose e ao modo de administração ideais do chá verde, porém, alguns estudos sugerem o consumo entre as refeições, para não interferir no aproveitamento de micronutrientes do almoço e jantar.