Irmã Kelly Patrícia se apresenta em São Lourenço da Mata no sábado (1º)

Missionária e cantora Irmã Kelly Patrícia (Foto: Divulgação/Klevyson Santos)

A missionária e cantora Irmã Kelly Patrícia, do Instituto Hesed, participa de dois eventos religiosos marcados para os dias 1º e 2 de agosto no Nordeste. As celebrações, promovidas com apoio da Comunidade Obra de Maria, vão reunir fiéis em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, e em Pitimbu, na Paraíba.

Na sexta-feira (1º), Irmã Kelly se apresenta na abertura da Festa de São Lourenço Mártir, padroeiro de São Lourenço da Mata. A programação começa com a missa presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife, às 19h, no Pátio de Eventos da cidade. Em seguida, a cantora sobe ao palco para um show.

“O objetivo principal é celebrar o Padroeiro e deixar-se iluminar pelo seu testemunho de fé. Os Santos, que perpetuamos a memória através da imagem e da vida, são para nós o Evangelho vivo. O que lemos na Bíblia, podemos ler no testemunho de vida de um Santo e isso nos fortalece cada vez mais na fé, porque a Palavra deixa de ser teoria e se torna atitude concreta acessível”, afirma o padre Deonilson Nogueira, responsável pela paróquia.

O evento é gratuito e aberto ao público, com expectativa de caravanas vindas de outras cidades da Arquidiocese e regiões vizinhas. O padre Deonilson reforça o convite: “Organizem suas caravanas e venham rezar, cantar e se renovar na fé, esperança e caridade, com Irmã Kelly Patrícia. Quem puder, traga 1 kg de alimento não perecível”.

No dia seguinte (2), Irmã Kelly participa da celebração pelos 260 anos da Paróquia Nossa Senhora da Penha de França, em Pitimbu. A festa começa às 16h30, na orla da cidade, e contará com a presença do bispo auxiliar da Arquidiocese da Paraíba, Dom Alcivan Tadeus, além do padre Wellington Silva e do missionário Ivanildo Silva.

Além do show, o evento incluirá Santa Missa, louvor, oração e uma homenagem: 260 crianças vestidas de anjos oferecerão 260 rosas à Virgem Maria. A expectativa é reunir entre 5 mil e 7 mil pessoas, vindas de diversas paróquias da Paraíba e de Pernambuco.

Retiro fechado será realizado na Obra de Maria

Além das apresentações públicas, o Instituto Hesed participa ainda do Encontro de Cura e Libertação, que acontece nos dias 2 e 3 de agosto, na sede da Comunidade Obra de Maria, em São Lourenço da Mata. O retiro é fechado e exige inscrição, disponível no site da Bilheteria Digital.

A programação inclui momentos de oração, pregação, adoração e celebração da Santa Missa, com a participação de irmãs do Instituto Hesed, padres convidados e missionários da Obra de Maria, como Maria Salomé, cofundadora da comunidade, e Ivanildo Silva.

No sábado (2), as atividades começam às 8h30, com pregações da Irmã Maria Raquel e a celebração da Missa com o padre Samuel. No domingo (3), o evento segue com pregação do padre Tárcio, adoração e Missa celebrada pelo padre Max, encerrando o encontro.