Líder carismático de Pernambuco comenta legado de papa Francisco e expectativas para o sucessor

O falecimento do Papa Francisco marca uma perda significativa para a Igreja Católica e para o mundo, segundo Gilberto Gomes Barbosa, fundador da Comunidade Obra de Maria, sediada em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. Com experiência internacional, Gilberto presidiu por dois mandatos a Fraternidade Católica Internacional das Novas Comunidades, organismo criado pelo Conselho Pontifício para os Leigos em 1990, com o objetivo de integrar cerca de três mil novas comunidades da Renovação Carismática Católica no mundo.

Em entrevista, Gilberto compartilhou sua visão sobre o impacto do pontificado de Francisco, destacando a importância do legado deixado pelo Papa argentino. “O mundo teve uma grande perda. Francisco foi um Papa do momento, um líder atual, que preparou a Igreja para o futuro”, afirmou. Segundo ele, as nomeações feitas por Francisco indicam que suas sementes continuarão germinando nos próximos anos.

A escolha do nome "Francisco", em alusão ao santo de Assis, já sinalizava, segundo Gilberto, o perfil pastoral e humanista do Papa. “Ele foi o Papa da Misericórdia, que viveu o Evangelho com simplicidade e compromisso com os pobres. Deixou uma Igreja de acolhimento, de diálogo e de paz. Esse legado é forte e deve se perpetuar por gerações”, destacou o fundador da Obra de Maria, uma das comunidades carismáticas mais influentes do país.

Questionado sobre o perfil do próximo pontífice, Gilberto se mostrou cauteloso, mas otimista. "Ninguém é igual a ninguém, mas acredito que o sucessor dará continuidade ao que Francisco plantou. O que ele fez é irreversível. A Igreja está em outro patamar, respeitada por todos, inclusive por outras religiões", comentou.

Para a Obra de Maria, o novo Papa deve manter o olhar atento aos pobres e à evangelização, além de fortalecer a unidade da Igreja e acolher os novos movimentos e comunidades. Gilberto também ressalta a importância de um pontífice engajado com as causas climáticas. “Estamos destruindo o planeta. Precisamos de um líder espiritual que continue clamando pela paz e pelo cuidado com a criação de Deus.”

No Brasil, estima-se uma população de 3,8 milhões de católicos ligados à Renovação Carismática, movimento que encontra nas palavras de Gilberto e no legado de Francisco um chamado à continuidade e à esperança. Enquanto o mundo católico aguarda a escolha do novo Papa, a expectativa é de que os valores promovidos por Francisco sigam guiando a Igreja por caminhos de inclusão, diálogo e renovação espiritual.