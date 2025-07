"Querem tirar o pão da boca de um pai de família": provedores de internet denunciam extorsão e ameaças no Ibura

Cabos de internet (MARCELLO CASAL JR/Agência Brasil)

Empresas provedoras de internet que atuam no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, estão sendo alvo de extorsão por parte de criminosos que atuam no local. Segundo relatos colhidos pela reportagem do Diario de Pernambuco, os criminosos exigem o pagamento de uma taxa de R$ 10 por cliente para permitir que os serviços continuem sendo prestados na região. Quem se nega a pagar é ameaçado ou tem a infraestrutura destruída. “Querem tirar o pão da boca de um pai de família”, desabafa um dos provedores afetados, que teme pela própria vida.



As ameaças vêm se intensificando nos últimos dois meses, atingindo empresas que atuam em áreas como UR-05, UR-10, Lagoa Encantada, UR-04, UR-01, Caçote, Ibura de Baixo, Monte Verde, Três Carneiros, UR-02 e UR-03. Em alguns casos, caixas de fiação foram arrancadas, causando prejuízos para os provedores.



Um dos profissionais do setor, que integra um grupo de empresas provedoras de internet que denunciou as taxas e as ameaças, conversou com a reportagem sob condição de anonimato, e relatou que o clima é de medo e tensão constante. “É muito assustador. Lá no Jiquiá, por exemplo, um provedor com mais de 200 clientes foi obrigado a sair. Retiraram ele até da casa onde morava, dizendo que ele não morava mais ali. Ameaçaram: se continuasse, a família morreria”, revelou. Segundo o mesmo, as ameaças são diretas. “Quando chegaram aqui, disseram pra gente: ‘Vocês têm família, viu?’. Isso foi uma ameaça.”



As cobranças, segundo ele, são feitas por mensagens, geralmente via aplicativos, exigindo listas de clientes ativos e o pagamento da taxa extorsiva. “Se não pagar, arrancam a fiação” afirmou o provedor.



Representantes fazem apelo temendo pela integridade física de suas famílias e das empresas “Queremos que o governo veja que somos trabalhadores, que batalhamos pelo nosso sustento e queremos que isso acabe.”



A Polícia Civil confirmou que investiga uma ocorrência de extorsão registrada no último dia 15, na Cohab, bairro vizinho ao Ibura. Um inquérito policial foi instaurado. Em nota, a instituição reforçou que qualquer informação pode ser encaminhada à ouvidoria da Secretaria de Defesa Social (SDS), com garantia de sigilo, ou diretamente a uma delegacia.



A ouvidoria da SDS está disponível para denúncias pelo número 0800-0815001 ou pelo WhatsApp (81) 9.9488-3455, de segunda a sexta, das 7h às 19h.