Vacina da gripe: Prefeitura do Recife disponibiliza imunização nos mercados públicos até este sábado (19)

Prefeitura do Recife disponibiliza ação de vacinação nos mercados públicos/Catarina Albertim/PCR

Com o objetivo de facilitar a imunização de grupos prioritários, a Prefeitura do Recife iniciou, nesta quinta-feira (17), uma ação de vacinação contra a gripe nos mercados públicos de Nova Descoberta, Casa Amarela e Encruzilhada.





A ação, que seguirá até este sábado (19), é uma parceria da Autarquia CONVIVA Mercados e Feiras com a Secretaria de Saúde do Recife.





A vacinação no Mercado de Casa Amarela acontece nesta quinta-feira (17), das 9h às 16h. No Mercado de Nova Descoberta, a imunização será realizada até esta sexta-feira (18), das 8h às 16h. Já no Mercado da Encruzilhada, a equipe de saúde estará disponível a partir desta sexta-feira (18) e seguirá até o sábado (19), das 8h às 17h.





Além das gestantes, idosos, trabalhadores da saúde e crianças de 6 meses a menores de 6 anos - que já estavam sendo vacinados desde o início de abril -, a campanha inclui puérperas, professores, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, portuários, trabalhadores dos Correios, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.





A Secretaria de Saúde do Recife recomenda que os usuários apresentem, no momento da imunização, um documento de identificação (CPF) ou cartão SUS, além da carteira de vacinação, se disponível. Alguns grupos prioritários também devem comprovar a necessidade da vacina. Profissionais das redes pública e privada de saúde precisam apresentar documentos como declaração de vínculo, crachá ou carteira de trabalho.





Segundo o diretor-presidente da CONVIVA, Gabriel Leitão, a iniciativa de levar a vacinação aos mercados públicos é uma estratégia essencial para garantir a cobertura vacinal da população.





“Nos mobilizamos para que essa ação chegasse aos mercados públicos, locais de grande circulação e parte importante da vida cotidiana da cidade. A vacina é segura e fundamental para prevenir complicações causadas pelo vírus da Influenza, especialmente entre os grupos mais vulneráveis”, reforçou.





Também chamada de gripe, a Influenza é uma infecção viral aguda que atinge o sistema respiratório e tem alta capacidade de transmissão, especialmente em períodos sazonais.