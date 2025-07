Combinação de chuva e maré alta pode gerar mais alagamentos no começo desta noite (28)

Com manutenção do alerta de chuva, a maré alta às 18h04 deve dificultar ainda mais retorno do trabalho nesta segunda

Maré alta no começo da noite deve gerar ainda mais alagamentos nesta segunda (RAFAEL VIEIRA/DP)

A volta para casa no começo da noite desta segunda-feira (28) pode ser um problema nos municípios da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul. Além da chuva, que cai desde as primeiras horas do dia, a maré alta às 18h04 deve gerar ainda mais alagamentos nas ruas e avenidas.

A maré mais baixa da segunda aconteceu às 12h02, chegando a 0,4m. Ao longo da tarde, ela começa a subir, atingindo o ponto máximo, a preia-mar, às 18h04, com ondas de até 2,2m.