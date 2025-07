Homicida e integrante do PCC é preso em Petrolina

Homem, de 24 anos e fugitivo da Justiça, era responsável pela distribuição e recebimento de pagamentos referente à venda de cocaína e maconha em Araripina, no Sertão, e em Marcolândia, no Piauí

Material encontrado na residência do integrante do PCC em Petrolina (DIVULGAÇÃO/PMPE)

A Polícia Federal, numa ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu na última segunda-feira (21), por volta das 17h30, um integrante de facção criminosa (PCC) de 24 anos. A prisão aconteceu via levantamentos e investigações de rotina na área de inteligência policial realizada pela Polícia Federal, em Salgueiro, através do seu Grupo de Capturas, com repasses de informações para policiais militares do BOPE, de Petrolina, ambas no Sertão do estado.

As informações davam conta de que um suspeito integrante de facção criminosa, que já tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, por homicídio, estaria circulando com arma em punho num bairro do município de Petrolina. Ele também seria responsável pela distribuição e recebimento de pagamentos referente à venda de cocaína e maconha em Araripina, no Sertão pernambucano, e em Marcolândia, no Piauí.

Os policiais militares conseguiram identificar e, na abordagem, o foragido se desfez da arma e tentou se esconder na sua residência, sendo preso e contido pelo efetivo policial. Dentro da casa foram encontrados e apreendidos, além de uma pistola calibre .40 com 36 munições intactas, 162g de maconha, relógio de luxo, dois aparelhos celulares, anotações da venda de drogas, R$ 34 reais em espécie, além de um veículo, Toyota Corolla-Preto.

O foragido recebeu voz de prisão em flagrante e conduzido para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Ouro Preto, em Petrolina para que fossem adotados os procedimentos legais. Também foi cumprido o mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Araripina (TJPE) referente ao crime de homicídio qualificado, cujas penas variam de 12 a 30 anos de reclusão.

O preso realizou exame de corpo de delito, passou por audiência de custódia, sendo confirmada a sua prisão e em seguida foi conduzido para o Presídio local, onde ficará à disposição do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Homicídio

O preso é o autor do homicídio que vitimou José Carlos da Silva, conhecido como “Capucho”, crime ocorrido em julho de 2024 em um bar localizado no distrito de Vila Serrânea, zona rural de Araripina, próximo à divisa com Marcolândia.

Capucho estava em seu estabelecimento durante uma confraternização com amigos, quando dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. Após consumirem duas cervejas, os suspeitos pediram a conta e, em seguida, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, alvejada por pelo menos três tiros, que morreu no local.