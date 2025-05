Idoso é atacado por pitbull ao tentar proteger seu cão no bairro da Caxangá

Cão da raça Pitbull (Reprodução/Canva)

Um idoso foi atacado por um cachorro da raça pitbull na manhã desta terça-feira (20), na comunidade Nova Morada, no bairro da Caxangá, Zona Oeste do Recife.

O ataque ocorreu por volta das 8h, quando a vítima passeava com seu cão de estimação na Rua Eliane Fragoso do Nascimento. Ele tentou proteger o animal das mordidas do pitbull, mas acabou ferido na perna esquerda.

De acordo com relatos de moradores, o pitbull teria fugido da casa onde vive com outros quatro cães.

Testemunhas afirmam que o animal já apresentou comportamentos agressivos anteriormente, especialmente contra outros animais. Alertados pelos gritos da vítima, vizinhos correram até o local e conseguiram conter o ataque.

Em nota, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado às 8h08, mas que, ao chegar, a vítima já havia sido socorrida por moradores da área.

O idoso foi levado por vizinhos a uma unidade de saúde ainda não identificada. Até o fechamento desta edição, o estado de saúde do homem não havia sido divulgado.

O cachorro do idoso também sofreu ferimentos, embora com menor gravidade. Em vídeos feitos por populares no momento do resgate, é possível ver uma grande quantidade de sangue espalhada no chão, evidenciando a gravidade do ataque.

Outros ataques neste ano

Entre janeiro e março deste ano, o Grande Recife registrou ao menos três casos de ataques de cães da raça pitbull. De setembro de 2024 até março de 2025, foram sete ataques, tanto a animais quanto a pessoas.

Em janeiro deste ano, um bebê de apenas 9 meses foi atacado por um cachorro da raça pitbull e teve os órgãos genitais dilacerados pelo animal. O incidente aconteceu no dia 16 de janeiro no bairro Zumbi, Zona Oeste do Recife.

O segundo caso deste ano foi em 7 de março. Um idoso de 74 anos e seu cachorro de pequeno porte foram atacados por dois cães da raça pitbull, no bairro de Artur Lundgren I, em Paulista, no Grande Recife. Durante o ataque, um marinheiro vizinho da vítima atirou contra ambos os animais. Um fugiu e outro morreu no momento do disparo.

O último caso também aconteceu no mês de março, uma criança de dois anos passou por cirurgia no Hospital da Restauração após um ataque de dois cães da raça. O garoto foi atacado pelos cachorros enquanto passava perto do local onde eles vivem, um ferro velho situado na Rua Camponesa, na Comunidade Sapo Nu, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.

O irmão da vítima, um adolescente de 18 anos, também foi atacado ao tentar salvá-la. Ele foi socorrido para UPA e não teve complicações, segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).



2024



Desde o fim do ano passado, muitos casos envolvendo ataques de cachorros da raça Pitbull foram registrados.



Um idoso de 68 anos morreu após ser atacado por um cachorro pitbull na frente da casa onde morava, em Olinda, Região Metropolitana do Recife, no dia 17 de setembro de 2024.



No dia 29/10, um cachorro atacou um cavalo, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. Um vídeo que circulou nas redes sociais, mostrou o momento em que o cão ficou pendurado no pescoço do cavalo. De acordo com a Polícia Civil, houve uma denúncia sobre maus-tratos envolvendo o bicho, que atacou vários outros animais da região.



No dia 9/11, um cão da raça pitbull conseguiu fugir do dono e atacou uma cadela da raça poodle no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife. A poodle estava saindo de casa acompanhada de sua tutora quando foi surpreendida pelo animal.



Ainda em novembro, no dia 11, uma cadela da raça Serra da Estrela, e seu dono foram atacadas por dois pitbulls em Dois Unidos, na Zona Norte do Recife.



No dia 21 do mesmo mês, duas tutoras denunciaram que três cães da raça pitbull invadiram o terreno de uma residência e mataram três cachorros e dois gatos.