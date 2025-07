Apac divulga tendência de chuvas para quatro regiões nesta segunda-feira (28)

Os dias devem ser de pouca chuva, com exceção desta segunda-feira (28)

Ao decorrer do dia o tempo estará nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva em toda a região (Rafael Vieira/DP Foto)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, na manhã deste domingo (27), a tendência de chuvas para a semana do dia 28 de julho até o dia 1º de agosto.

Os dias devem ser de pouca chuva, com exceção desta segunda-feira (28), quando os dados mostram que deve chover de forma moderada em pelo menos quatro regiões de Pernambuco.

De acordo com a agência, a previsão é de precipitação "moderada a forte" na Mata Norte, Mata Sul e na Região Metropolitana do Recife. Chuvas moderadas podem ser esperadas no Agreste. Precipitações não estão previstas nas demais regiões.