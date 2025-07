Concurso de servidores: TJPE publica retificação de edital

TJPE lança concurso para cadastro de reserva de servidores (Reprodução/TJPE)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) retificou dois itens do edital do concurso de servidores (as) de 2025. A publicação foi feita nesta sexta-feira (25) no Diário de Justiça eletrônico (DJe).

A primeira alteração é referente a alínea “b” do item 5.1.4, que passa a ser a seguinte:

b) atestado/laudo emitido, conforme modelo do Anexo II, por médico especialista, emitido há no máximo 12 meses, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID -10), bem como, a provável causa da deficiência.

A segunda mudança é no Anexo III, que trata dos conteúdos programáticos. Na disciplina de Raciocínio Lógico, passa a constar apenas: ‘Lógica Proposicional’.

As demais condições estabelecidas no edital permanecem as mesmas.

Com salários até R$ 7.635, as inscrições para o concurso do TJPE estão abertas até 5 de agosto. As provas serão em setembro, no dia 21 para nível médio e 28 para nível superior.

As vagas são para Técnico Judiciário, Analista Judiciário e Oficial de Justiça.