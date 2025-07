Itamaraty discute taxação surpresa da Venezuela contra o Brasil

Palácio do Itamaraty (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério das Relações Exteriores afirmou que acompanha, em coordenação com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a retomada de taxas sobre exportações do Brasil para a Venezuela. Em nota enviada ao Metrópoles nesta sexta-feira (25/7), o Itamaraty afirmou que o caso está sendo apurado pela embaixada brasileira em Caracas junto de autoridades do país caribenho.

“A Embaixada do Brasil em Caracas está apurando, junto às autoridades venezuelanas responsáveis, elementos para esclarecer a natureza da situação, com vistas à normalização da fluidez no comércio bilateral, regido pelo Acordo de Complementação Econômica nº 69 (ACE 69), que veda a cobrança de imposto de importação entre os dois países”, afirmou o Itamaraty.

A Venezuela, comandada por Nicolás Maduro, taxou produtos brasileiros entre 15% a 77%. As tarifas preocupam o governo brasileiro, principalmente o Estado de Roraima, que tem no país seu principal parceiro comercial. Em nota, o governo estadual afirmou que as exportações roraimenses têm como principal destino o mercado venezuelano, que corresponde a 70% das movimentações externas registradas nos últimos anos.

Confira as informações completas no Metrópoles.