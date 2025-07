TJPE lança concurso para cadastro de reserva de servidores (Reprodução/TJPE)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) lançou, na noite desta segunda-feira (7), o Edital nº 01/2025, que trata do novo concurso público para cadastro de reserva em cargos de servidor da instituição. A publicação foi feita no Diário de Justiça eletrônico nº 174/2025.



O certame oferece oportunidades para os cargos de Analista Judiciário - APJ (Função Judiciária), Analista Judiciário - APJ (Apoio Especializado/Analista de Sistemas), Oficial de Justiça - OPJ, Técnico Judiciário - TPJ (Função Judiciária) e Técnico Judiciário - TPJ (Apoio Especializado/Programador de Computador). As vagas são destinadas exclusivamente à formação de cadastro de reserva.



As inscrições estarão abertas a partir desta quarta-feira (9) e seguem até o dia 5 de agosto. Os interessados devem se inscrever por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), no endereço eletrônico www.ibfc.org.br. A taxa de inscrição custa R$ 140,00 para os cargos de nível superior (Analista Judiciário e Oficial de Justiça) e R$ 100,00 para os cargos de nível médio (Técnico Judiciário).



As provas objetivas serão realizadas em datas distintas: no dia 21 de setembro para os cargos de nível médio e no dia 28 de setembro para os cargos de nível superior.