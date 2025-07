Mulher morre após ser esfaqueada em ponto de ônibus no Cabo de Santo Agostinho

O caso aconteceu na quinta cidade com mais casos de homicídios dolosos do país, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025

Uma mulher identificada como Fabiana foi morta em um ponto de ônibus no Centro do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, na tarde desta sexta-feira (25). A vítima foi esfaqueada por um criminoso ainda não localizado.

Fabiana chegou a ser levada para o Hospital da Restauração, no Derby, área central do Recife, mas não resistiu aos ferimentos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a mulher ensanguentada e ofegante no chão.

Uma pesquisa divulgada na quinta-feira (24) pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025 mostra que Pernambuco é o estado com a maior taxa de vítimas de homicídios dolosos do país. Ao todo, o ano de 2024 registrou 3.349 vítimas, o equivalente a 35,1 mortes por 100 mil habitantes.

O índice considera homicídios dolosos (quando há intenção de matar), mortes decorrentes de intervenções policiais (como em operações), feminicídios (crimes contra a vida de mulheres por gênero) e seis casos ocorridos em unidade prisional em 2024.

O levantamento aponta uma queda, se comparado ao ano de 2023, quando foram contabilizadas 3.531 vítimas. A redução foi de 5,4%. O Cabo de Agostinho ocupa o 5º lugar no ranking das cidades brasileiras com as maiores taxas de Mortes Violentas Intencionais (MVI).