IMIP recebe doação de roupas, fraldas e kits de higiene

Doações podem ser feitas até o fim do ano (Foto: Divulgação)

A Fundação Alice Figueira de Apoio ao IMIP (FAF), através do Voluntariado, iniciou uma campanha de arrecadação de roupas, materiais de higiene e fraldas para pacientes e acompanhantes do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP).



Os itens doados devem apresentar bom estado, sendo aceitas roupas novas ou usadas, desde que lavadas. Toda doação pode ser entregue no Voluntariado do IMIP, localizado na FAF, dentro do Hospital Pedro II.



A arrecadação segue até o final do ano. O Voluntariado está aberto para receber as doações das 8h às 16h (de segunda a quinta-feira) e das 8h às 15h30 (nas sextas-feiras). Para maiores informações, é possível entrar em contato com o grupo através do telefone 2122-4725.

Conhecidos como "Anjos Dourados", expressão que faz alusão à cor amarela das batas utilizadas pelos integrantes, os mais de 300 voluntários do IMIP atuam em 25 setores do complexo hospitalar desenvolvendo trabalhos manuais, confecção de próteses, atendimento de salão de beleza, biblioteca itinerante e projetos musicais nos leitos e UTIs.