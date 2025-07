Olinda lança sistema de alerta para alagamentos com foco nas periferias

Dispositivo promete monitorar e enviar alerta aos moradores da periferia (CORTESIA)

Em resposta aos alagamentos que afetam principalmente as áreas mais vulneráveis, a Prefeitura de Olinda lança, nesta quarta-feira (23), o sistema “Ih, Alagou”, uma tecnologia desenvolvida com o objetivo de alertar comunidades em risco. A iniciativa, realizada em parceria com a Associação Fruto de Favela e a Defesa Civil do município, será apresentada oficialmente das 10h às 11h30 no auditório da sede municipal, no bairro do Varadouro.

Com apoio da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE) e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado (SECTI-PE), a ferramenta é fruto do Edital COMPET Soluções nº 37/24, voltado para inovação de baixo custo com impacto social. A proposta é simples: monitorar áreas críticas e enviar alertas rápidos à população por meio de dispositivos acessíveis e mensagens diretas, com foco na prevenção de desastres.

Olinda é o primeiro município a adotar oficialmente o sistema, mas a expectativa é de expansão para outras cidades da Região Metropolitana do Recife, com novos aportes por meio do programa Desafios.gov (Edital nº 10/25). A meta, segundo os organizadores, é adaptar a tecnologia para diferentes contextos urbanos, sempre com a participação direta de moradores das regiões mais atingidas pelas chuvas.

O lançamento reunirá representantes do poder público, universidades, organizações da sociedade civil e lideranças comunitárias para discutir estratégias de enfrentamento às mudanças climáticas e de redução de danos em áreas de risco.

A escolha do nome “Ih, Alagou” chama atenção por traduzir, em linguagem popular, a urgência e a informalidade com que muitas vezes esses desastres são tratados nas comunidades. No entanto, a proposta vai além da comunicação simbólica: busca garantir o direito à informação e à proteção, em meio à crescente frequência de eventos extremos provocados pelas mudanças climáticas.

Segundo a Prefeitura de Olinda, apesar do investimento em soluções tecnológicas, o cenário da mobilidade urbana e da infraestrutura de drenagem na cidade ainda impõe desafios. Em períodos de chuva intensa, diversos bairros de Olinda sofrem com a falta de escoamento adequado e com a morosidade de respostas emergenciais. A criação do sistema é, portanto, uma tentativa de minimizar os impactos, mas não substitui ações estruturais mais amplas e permanentes.