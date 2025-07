TJPE mantém absolvição de jovem acusado de participar da morte do pai em Camaragibe

Danilo Paes Rodrigues foi absolvido pelo Tribunal do Júri após ser acusado de participar do assassinato do próprio pai, o cardiologista Denirson Paes da Silva

O crime aconteceu em 2018 e a viúva do médico, Jussara Rodrigues da Silva Paes, foi condenada a 19 anos de prisão (Foto: Reprodução/Facebook)

A Justiça de Pernambuco absolveu Danilo Paes Rodrigues, acusado de envolvimento no assassinato e esquartejamento do pai, o médico Denirson Paes da Silva, em um condomínio de luxo em Camaragibe, no Grande Recife. O crime ocorreu em maio de 2018.

O recurso foi julgado pela 2ª Câmara Criminal do TJPE, que rejeitou a apelação interposta pelo assistente de acusação, que pediu a anulação do júri que absolveu Danilo em 2023. Ele alegou que a decisão teria sido contrária às provas apresentadas no processo, além de questionar a imparcialidade da juíza e dos jurados.

No entanto, os desembargadores entenderam que não havia elementos técnicos ou jurídicos que justificassem a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Segundo o relator, desembargador Evandro Magalhães Melo, embora o caso envolva provas complexas e divergências emocionais, a opção dos jurados por absolver Danilo não se mostrou descolada do conjunto probatório.

Relembre o crime

De acordo com a denúncia, Denirson foi morto dentro de casa na madrugada de 31 de maio de 2018. O corpo foi esquartejado e ocultado em uma cacimba no quintal da residência. A investigação apontou como principais suspeitos a esposa da vítima, Jussara Paes, e o filho do casal, Danilo. Jussara foi condenada a 19 anos de prisão, após confessar o crime, alegando ter agido sozinha.

Durante o julgamento, Jussara reafirmou a versão de que Danilo não participou da morte do pai. A defesa também sustentou que não havia provas técnicas que ligassem o réu diretamente à cena do crime, e destacou que a acusação se baseava em indícios frágeis, como supostas contradições nos depoimentos e comportamento emocional do acusado.

O recurso apresentado pelo assistente de acusação alegava que o veredicto contrariava laudos periciais, depoimentos de testemunhas e históricos de conflitos familiares. Também foi apontada suposta parcialidade da juíza que presidiu o júri e foi feita solicitação de desaforamento do caso para o Recife, sob alegação de repercussão local. Nenhuma dessas alegações foi acatada pelo TJPE.

A Corte reafirmou que, em crimes dolosos contra a vida, cabe ao júri popular decidir com base nas versões apresentadas. A anulação só se justificaria se a decisão fosse manifestamente contrária às provas dos autos, o que, segundo o relator, não ocorreu. O voto também ressaltou que a confissão de Jussara, a ausência de provas técnicas conclusivas contra Danilo e a plausibilidade da sua versão sustentam a escolha feita pela Justiça.