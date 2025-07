Justiça condena três por assassinato de oficial de justiça, no Recife

TJPE lançará ferramenta na próxima segunda-feira (21) (DIVULGAÇÃO/TJPE)

Três réus foram condenados pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) pelo assassinato de um oficial de justiça, no Recife, em 2022.



Em julgamento realizado, na terça-feira (22), na 1ª Vara Tribunal do Júri da Comarca da Capital, foram condenados os réus Michel Francisco da Silva, Ezequias Oliveira da Silva e José Paulo Araújo da Silva.

Eles tiveram envolvimento, segundo o tribunal, na morte de Jorge Eduardo Lopes Borges. O crime teve grande repercussão na época. Imagens mostraram um motociclista atirando na vítima, dentro de um carro, na Zona Oeste.



Os três responderam por homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que impossibilitou defesa da vítima. Presidido pela juíza Fernanda Moura, o júri começou às 9h e terminou por volta das 21h.

Penas

Ezequias Oliveira da Silva foi condenado a 21 anos de prisão e Michel Francisco da Silva, e José Paulo Araújo da Silva, a 14 anos.

A outra parte acusada é Silvia Helena de Melo Souza (ex-companheira da vítima). A ré Sílvia Helena não foi julgada, pois recorreu da decisão de pronúncia ao TJPE. Ela se encontra em prisão preventiva desde 16 de setembro de 2022.

Durante o julgamento, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela defesa de Ezequias Oliveira da Silva. Apenas ele, dos três acusados, não optou pelo silêncio constitucional, respondendo às indagações da Defesa.

Depois, houve a fase de debates entre acusação e defesa. Na sequência ocorreu a réplica do MPPE e tréplica da defesa. Encerrado o debate, os jurados reuniram-se em uma sala reservada para decidirem pela culpa ou inocência do réu. Em seguida, a juíza fez a leitura da sentença no plenário.