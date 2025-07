Compesa conclui manutenção em Pirapama e abastecimento de água deve voltar ao normal em 12 horas

Sistema Pirapama, que abastece 35% do Grande Recife (Foto: Compesa)

A Compesa concluiu as intervenções no Sistema Pirapama no final da tarde desta quinta-feira (24). O prazo inicial previsto para conclusão da manutenção preventiva era às 20h. A falta de água afeta 2 milhões de moradores dos municípios do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho.

Após a conclusão dos serviços, será necessário um período de 12 horas para o enchimento das adutoras e reservatórios.

A companhia explica que a retomada da operação de um sistema deste porte é complexa e que a água voltará aos poucos para as torneiras, a fim de evitar estouramentos. O abastecimento começou a ser normalizado ainda no período da tarde desta quinta.

Após o retorno da operação do sistema, é necessário um período para a pressurização da rede, o que pode levar alguns dias em algumas localidades onde a água demora mais a chegar, como alguns pontos de Brasília Teimosa, Cordeiro e Torre, no Recife.

O alto consumo após o retorno da distribuição também interfere no processo de normalização do abastecimento, que também seguirá o calendário disponível no site (www.compesa.com.br) e aplicativo.

Com nove frentes de atuação simultânea, foram realizados serviços ao longo do sistema para a melhoria da performance operacional, como manutenção eletromecânica nas estações elevatórias e de tratamento, substituição e instalação de válvulas, retirada de vazamentos, limpeza de reservatórios e substituição de registros.

Manutenção preventiva

Esta foi a primeira vez que o Sistema Pirapama recebeu uma manutenção do tipo desde sua inauguração, em 2008. Ao todo, foram estabelecidas novas frentes de serviços. Uma delas focada na ecuperação de 200 litros de água por segundo, permitindo que o sistema volte a operar com a sua capacidade plena de 5 mil litros/água/segundo.

Além disso, uma equipe focou na obra de interligação de uma nova tubulação à Adutora de Pirapama, localizada às margens da BR-101 Sul, em Jaboatão dos Guararapes.

iniciativa vai garantir um acréscimo de 60 litros por segundo na oferta de água para a comunidade de Marcos Freire, que passará a receber abastecimento diário, deixando para trás o regime de rodízio. A melhoria também vai beneficiar os moradores da UR-11, no bairro do Ibura, em Jaboatão dos Guararapes, com a redução da frequência do rodízio.

Com investimento de R$ 22 milhões e diversas etapas já concluídas, a obra deve beneficiar diretamente cerca de 25 mil pessoas até dezembro deste ano e também viabilizará outras inciativas de melhorias do abastecimento do Ibura.