Saiba como será manutenção da Compesa que afetará abastecimento no Grande Recife

Bairros do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agsotinho ficarão sem água por 72 horas devido a uma manutenação preventiva no Sistema Pirapama

Pirapama é responsável por 34% do abastecimento do Grande Recife (Foto: Compesa)

Bairros das cidades do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho ficarão sem abastecimento de água a partir das 20h desta terça-feira (22), devido a uma manutenção preventiva no Sistema de Pirapama. Ao todo serão 72 horas sem água em diversas localidades.

A Compesa destaca que as horas que antecedem esta parada são decisivas e que esta é a primeira vez que o sistema passa por uma manutenção.

A iniciativa tem caráter preventivo e corretivo e visa aumentar a confiabilidade e eficiência operacional do sistema, além de recuperar 200 litros por segundo na produção de água, o que beneficiará cerca de 2 milhões de pessoas.

Também haverá uma obra de interligação de novas tubulações à Adutora de Pirapama, para alcançar com mais água nas torneiras as localidades de Marcos Freire e UR-11, em Jaboatão dos Guararapes.

Como será a paralisação

A parada começa quando o Centro Integrado de Operações (COI) da Compesa dará o comando para o desligamento do sistema de bombeamento da água da Barragem Pirapama. A partir daí, são 12 horas em média para o processo de esvaziamento das grandes adutoras e reservatórios.

As atividades de manutenção preventiva, a primeira a ser realizada desde a sua inauguração há 15 anos, começam na quarta-feira (23), às 8h. Serão 48 de intervenções até às 20h da quinta-feira (24), quando o Sistema Pirapama voltará a funcionar.

Após essa etapa, é necessário o processo inverso para a retomada da distribuição de água, que é o enchimento de adutoras e reservatórios. A expectativa da Compesa é restabelecer o fornecimento de água a partir das 00h da sexta-feira (25).

“A regularização do abastecimento ocorrerá gradualmente e de acordo com o calendário de cada área. Diferentemente do que ocorre no setor elétrico, o retorno operacional de um sistema de abastecimento é complexo, lento, e por isso a água não consegue chegar para todos ao mesmo tempo", ressalta o diretor de Produção e Planejamento Operacional da Compesa, Flávio Coutinho.

Serviços programados

Localizado no Cabo de Santo Agostinho, o Sistema Pirapama é responsável por 34% da água distribuída na Região Metropolitana do Recife e o maior sistema produtor de água do estado. A parada terpa atuação de 100 profissionais ca companhia.

Estão previstas manutenções eletromecânicas nas estações elevatórias e de tratamento, substituição e instalação de válvulas, retirada de vazamentos, dentre outros.

"Uma paralisação desse porte exige um minucioso planejamento para a sua execução. O impacto no abastecimento é grande e o período longo de intervenções, o que nos obriga a trabalhar com equipes organizadas e focadas para tudo correr bem, ou quem sabe, até terminar antes do prazo definido", explica Flávio Coutinho.

O controle de perdas é um dos focos dessa parada. "Vamos reparar vazamentos, substituir registros e válvula para otimizar o volume de água produzido. Com isso, a vazão de Pirapama vai passar dos atuais 4.800 para 5.000 litros por segundo, o que resultará em um ganho significativo para o abastecimento das cidades atendidas por esse sistema", reforça Coutinho.

O diretor da Compesa também destacou a obra de interligação de nova adutora à Adutora de Pirapama, uma ação que será realizada dentro dos serviços da parada de Pirapama, às margens da BR-101 Sul, nas proximidades do Cemitério Memorial Guararapes.

Economia de água

Durante o período da paralisação do Sistema Pirapama, a Compesa orienta para que a população economize água a fim de evitar transtornos.

Confira algumas dicas:

Mantenha a caixa d'água limpa e bem vedada;



Reserve água com antecedência; Reduza o tempo no banho;



Evite lavar roupas e quintais durante a parada;



Lave louças com a torneira fechada;



Use a água com consciência e priorize o uso essencial.

Áreas afetadas com a falta de água

No Recife, os bairros atingidos serão: Afogados, Aflitos, Areias, Bairro do Recife, Barro, Boa Viagem, Bongi, Brasília Teimosa, Cabanga, Caçote, Coelhos, Cordeiro (parte), Curado, Derby, Encruzilhada (parte), Espinheiro, Estância, Graças, Ibura de Baixo, Imbiribeira, Ilha do Leite, Ipsep, Jardim São Paulo, Jiquiá, Joana Bezerra, Jordão, Lagoa Encantada, Madalena, Mangueira, Milagres, Monte Verde, Mustardinha, Paissandu, Pantanal, Pina, Prado, San Martin, Sancho, Santo Amaro, Santo Antônio, São José, Setúbal, Soledade, Tejipió, Torre, Três Carneiros, UR-01, UR-02, UR-03, UR-04, UR-05, UR-10, UR-12 (Ibura/Recife) e Zumbi.

Em Jaboatão dos Guararapes, serão afetadas as localidades de Barra de Jangada, Cajueiro Seco, Candeias, Comportas, Curcurana, Dois Carneiros, Jardim Guararapes, Jardim Jordão, Jardim Prazeres, Lagoa das Garças, Loteamento Grande Recife, Massangana, Massaranduba, Muribeca, Piedade, Prazeres, Sotave, Tieta, UR-06 (Ibura/Jaboatão dos Guararapes) e Zumbi do Pacheco.

A UR-11, em Jaboatão dos Guararapes, não será afetada com falta de água porque a área é atendida por outro sistema.

No Cabo de Santo Agostinho, todo o município será afetado, exceto as localidades de Charneca, Gaibu, Rosário e Novo Horizonte, pois são abastecidas por outro sistema.