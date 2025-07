Compesa diz que abastecimento pode voltar ao normal antes do previsto após manutenção em Pirapama

Compesa realiza manutenção no Sistema Pirapama (Foto: Compesa)

A manutenção preventiva no Sistema Pirapama, no Cabo de Santo Agostinho, está prevista para ser finalizada às 22h da quinta-feira (24) e o abastecimento de água pode ser retomado com antecedência, segundo a Compesa.

De acordo com a companhia, os serviços estão seguindo o cronograma estabelecido e a ágau deve voltar às torneiras na sexta-feira (25), levando em conta o calendário de cada localidade.

A Compesa informou que, após a conclusão dos serviços, será necessário um período de 12 horas para o enchimento das adutoras e reservatórios. Cumprida essa etapa, será retomada a distribuição de água para as áreas afetadas de forma gradual e de acordo com o calendário, que pode ser consultado no site (www.compesa.com.br) e aplicativo.

A intervenção afeta 2 milhões de moradores do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho. Esta é a primeira vez que o sistema recebe uma manutenção desde sua inauguração, em 2008. Mais de cem profissionais atuam na operação em nove frentes de serviços estabelecidas.

As ações incluem recuperação de 200 litros de água por segundo, permitindo que o sistema volte a operar com a sua capacidade plena de 5 mil litros/água/segundo, e a obra de interligação de uma nova tubulação à Adutora de Pirapama, localizada às margens da BR-101 Sul, em Jaboatão.

Já a obra de interligação visa garantir um acréscimo de 60 litros por segundo na oferta de água para a comunidade de Marcos Freire, que passará a receber abastecimento diário, deixando para trás o regime de rodízio. Isso se estende aos moradores da UR-11, no bairro do Ibura, em Jaboatão dos Guararapes, com a redução da frequência do rodízio.

Com custo de R$ 22 milhões a obra deve beneficiar diretamente cerca de 25 mil pessoas até dezembro deste ano.

Os serviços ainda incluem manutenções eletromecânicas nas estações elevatórias (bombeamento) e ações de melhorias na estação de tratamento de água. A Compesa substituiu válvulas e registros e retirou vazamentos ao longo da adutora.

No Cabo de Santo Agostinho, está em execução uma iniciativa importante na saída do reservatório de Ponte dos Carvalhos, a interligação de uma nova tubulação de 1.400 milímetros.

No Recife, está em curso a substituição de registros na Rua Dom João VI, nas imediações da Rua Padre Carapuceiro, em Boa Viagem.

Nesta quarta-feira (23), o presidente da Compesa, Alex Campos, esteve no Sistema Pirapama para acompanhar os serviços.

“Estamos monitorando todo o desenvolvimento dos trabalhos e bastante confiantes quanto à antecipação do prazo dos serviços e retorno do abastecimento de água para os bairros afetados no Cabo de Santo Agostinho, Recife e Jaboatão dos Guararapes”, afirmou.