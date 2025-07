"Eu conversei com ele hoje de manhã", diz irmão de trabalhador que caiu do 5º andar

O acidente aconteceu por volta das 10h num prédio na Avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife

Trabalhador morre após despencar do 5° andar de prédio na Avenida Boa Viagem (Crysli Viana/DP Foto)

“Eu conversei com ele hoje de manhã. Ele estava bem, normal.” diz, Silas da Silva ao tentar encontrar palavras para expressar a dor da perda do irmão, Samuel José da Silva, de 31 anos.

O trabalhador morreu na manhã desta quarta-feira (24) após cair do quinto andar do Edifício Sirius, em Boa Viagem, enquanto fazia a manutenção de um ar-condicionado.

Samuel morava no Ibura, casado, atuava como técnico em refrigeração há cinco anos, prestando serviços como autônomo. Segundo Silas, o irmão era experiente nesse tipo de instalação, mas, no momento do acidente, não utilizava Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). “Ele era acostumado a fazer esse tipo de serviço. Era experiente. Mas ele estava sem equipamento”, lamenta.

A notícia do acidente chegou por telefone. “Fiquei sabendo pelo funcionário que meu irmão tinha sido acidentado. Quando cheguei aqui, ele já tinha ido a óbito”, contou Silas. “Minha mãe está desesperada. A esposa, toda a família, sem chão.”

1 / 14 2 / 14 3 / 14 4 / 14 5 / 14 6 / 14 7 / 14 8 / 14 9 / 14 10 / 14 11 / 14 12 / 14 13 / 14 14 / 14 < >

O acidente aconteceu por volta das 10h e mobilizou moradores e trabalhadores da região. De acordo com a perícia preliminar, a plataforma metálica onde Samuel estava pode ter cedido. A estrutura apresentava sinais de oxidação, e o laudo definitivo vai esclarecer se a falha foi determinante para a queda de cerca de 18 metros de altura.

O corpo de Samuel foi removido pelo Instituto de Medicina Legal (IML), e o caso está sendo investigado pelas autoridades