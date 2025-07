Saiba quem era o trabalhador que caiu do 5º andar em Boa Viagem

Samuel José da Silva tinha 31 anos (Foto: Reprodução/Whatsapp)

O que era para ser apenas mais um dia de trabalho terminou em tragédia para o técnico em refrigeração Samuel José da Silva, de 31 anos. Ele morreu na manhã desta quarta-feira (23), ao cair do quinto andar do Edifício Sirius, localizado na Avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife, enquanto realizava a manutenção de um aparelho de ar-condicionado.



Morador do bairro do Ibura, na Zona Sul da capital, Samuel era conhecido pela dedicação ao trabalho. Casado e sem filhos, atuava há cinco anos de forma independente na área de refrigeração, atendendo principalmente residências e estabelecimentos comerciais.



Apesar da rotina arriscada, Samuel raramente comentava sobre medo. Trabalhava com cuidado, mas nem sempre dispunha dos recursos necessários para garantir a segurança ideal. Segundo informações da perícia, no momento do acidente ele não utilizava Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

A hipótese inicial é de que a plataforma metálica que sustentava os condensadores e os trabalhadores tenha cedido, provocando a queda de aproximadamente 18 metros. A estrutura apresentava sinais de oxidação e foi recolhida para análise técnica.

O acidente aconteceu por volta das 10h e assustou moradores e trabalhadores da orla. Samuel morreu antes mesmo de receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo foi removido pelo Instituto de Medicina Legal (IML), e o caso está sob investigação da Polícia Civil, que aguarda os laudos da perícia técnica para esclarecer as causas do acidente.