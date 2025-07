Detran-PE promove ações em comemoração aos Dias do Motorista e do Motociclista

A Escola Pública de Trânsito do Detran-PE realiza nesta quinta (24), o Curso Básico em Pilotagem Defensiva (Foto: Divulgação / Detran-PE)

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) está realizando uma série de atividades em alusão aos Dias do Motorista e do Motociclista, celebrados nesta sexta-feira (25) e domingo (27), respectivamente.

As ações acontecem na Região Metropolitana do Recife (RMR), no Litoral Sul de Pernambuco e nas cidades de Bom Conselho, Iati e Calçados, no Agreste do estado.

Entre as atividades promovidas pelo Detran estão a campanha Motociclista Consciente, na qual o órgão realiza uma blitz educativa e a entrega materiais informativos aos condutores.

Além da campanha, a Escola Pública de Trânsito do Detran-PE realiza nesta quinta (24), o Curso Básico em Pilotagem Defensiva, voltado para motociclistas que realizam serviços de entregas.

A formação é totalmente gratuita e acontece na sede do órgão, localizada na Estrada do Barbalho, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife. Com quatro horas por aula, o curso permite aperfeiçoar as competências na pilotagem de motocicletas.

Todas as atividades promovidas pelo Detran-PE visam capacitar e educar os condutores, a fim de promover uma maior segurança no trânsito em Pernambuco.