Abrigo de Seu Alberto promove evento de adoção de cães em Jaboatão

Ação, que acontece neste sábado (26), será a primeira após o falecimento do Seu Alberto, fundador do espaço, no dia 7 de junho

Vinte cães, com idades entre sete meses e quatro anos, estarão à espera de um lar (ACERVO PESSOAL)

Criado em 2004 pelo ativista Alberto Bezerra, o Abrigo do Seu Alberto realiza neste sábado (26), das 12h às 16h, o primeiro evento desde o falecimento do seu fundador, no dia 7 de junho, aos 70 anos. Em testamento, ele deixou a casa para que continuasse como sede do projeto, conduzido hoje por voluntárias.

"O evento de adoção é importante por diversos fatores, entre eles a socialização dos animais, que ficam muito tempo dentro do abrigo e têm a oportunidade de conhecer ambientes e pessoas diferentes. Alguns foram vítimas de maus-tratos e/ou abandono e voltam a se acostumar a passear, a brincar", destaca a voluntária Talita Marin.

"Fora as histórias de amor lindas que acontecem nos eventos, pessoas que olham e dizem 'era para eu estar aqui hoje, encontrando esse animal'. Alguns encontros são emocionantes", completa.

Vinte cães, com idades entre sete meses e quatro anos, estarão à espera de um lar. A maioria deles tem porte pequeno/médio. Todos são castrados, vermifugados e vacinados contra a raiva e com o imunizante V10.

"Para adotar, é necessário entender que é uma vida que vai precisar de cuidado e amor por alguns anos e que vai mudar rotinas. Por isso, a gente força que o ato de adotar deve ser feito de forma responsável", destaca a voluntária Mariana Alves.



Legado

O Abrigo de Seu Alberto foi fundado em 2004 e, desde então, era administrado pelo ativista Alberto Bezerra, que faleceu no último dia 7 de junho, aos 70 anos.

As atividades têm sido mantidas com a liderança de um grupo de voluntárias que já atuava diretamente no espaço.

"Em testamento, seu Alberto disse que queria que o abrigo continuasse funcionando e que a casa não fosse destinada a nada além disso", frisa a voluntária Gabriela Prado.

O evento, além de incentivar a adoção responsável, tem o intuito de reforçar o legado deixado por seu Alberto.

"O abrigo continua, a luta continua, mas ela é muito pesada. Tudo o que os animais precisam chega através de doações, da alimentação deles ao salário pago aos funcionários. Temos medo que o abrigo caia em esquecimento porque seu Alberto era a cara dele. Mas a gente continua lutando", completa Gabriela.

Atualmente, cerca de cem cães são acolhidos no Abrigo Seu Alberto, entre filhotes, animais idosos e deficientes.

Nove funcionários auxiliam no funcionamento do local (3 na limpeza do espaço, 3 nos cuidados diretos com os animais, como administração de remédios e higienização, 2 que se revezam no plantão noturno e uma pessoa que auxilia nas tarefas estruturais do abrigo).

Lojinha e doações

Durante o evento de adoção, serão comercializados itens com a marca do abrigo, como chaveiros, canecas, blocos de notas, adesivos e camisas. A renda será toda revertida para a manutenção do espaço.

O evento também servirá como ponto de coleta de doações. Quem não tem condições de adotar um pet no momento, mas deseja ajudar o abrigo, pode contribuir com doações de alimentos (ração seca, sachês, latinhas e petiscos), materiais de limpeza e de higiene para os animais, medicações e acessórios diversos.

"Todos os que ajudam de alguma forma são também parte do Abrigo Seu Alberto. E é isso que o faz ser um projeto tão sério e que está há tantos anos salvando e mudando vidas", diz Talita Martins.

SERVIÇO

O que: Evento de doação de cães do Abrigo do Seu Alberto

Quando: Sábado (26), das 12h às 16h

Onde: Avenida Bernardo Vieira de Melo, 4065, Piedade, Jaboatão dos Guararapes