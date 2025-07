Dois suspeitos são presos com facas após assalto no Centro do Recife

A dupla foi detida com facas por policiais militares do 16º BPM

Dinheiro também encontrado com os suspeitos (PMPE/divulgação)

Dois homens foram presos em flagrante após um assalto na Avenida Dantas Barreto, no bairro Santo Antônio, Centro do Recife. As prisões foram realizadas por policiais militares do 16º BPM, na madrugada deste domingo (13).

Junto com eles, policiais militares do 16º BPM apreenderam duas facas tipo peixeira, R$ 32 em espécie e um isqueiro. Durante uma ronda na área, o efetivo visualizou as vítimas, que haviam acabado de ser assaltadas e feridas por arma branca, e iniciaram diligências para localizar os homens.

As vítimas e um dos suspeitos foram conduzidos para a UPA dos Torrões. Em seguida, eles foram levados até a Central de Plantões da Capital (Ceplanc), para adoção das medidas cabíveis.