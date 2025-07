Figura conhecida do carnaval e da música instrumental no estado, Lesa também ganhou destaque nacional ao integrar trilhas sonoras de filmes como Agente Secreto e Retratos Fantasmas.

Cortejo com frevo e emoção marca despedida do maestro Lessa (Reprodução)

Ao som vibrante do frevo e sob aplausos emocionados, o cortejo fúnebre do maestro Lesa percorreu as ruas terça-feira (23), reunindo familiares, músicos, admiradores e representantes da cena cultural pernambucana. Comandado por uma orquestra que prestou suas últimas homenagens, o adeus ao maestro foi marcado pela celebração de sua trajetória e legado na música popular.

Figura conhecida do carnaval e da música instrumental no estado, Lessa também ganhou destaque nacional ao integrar trilhas sonoras de filmes como Agente Secreto e Retratos Fantasmas.