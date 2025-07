INVASÃO

Grupo invade ônibus e leva motorista a deixar coletivo para acionar polícia

Ônibus foi invadido por 14 pessoas, que não queriam pagar passagem; toda ação foi registrada por câmeras de segurança do coletivo. Caso aconteceu no Centro do Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 23/07/2025 às 15:29